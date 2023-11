Lo que dejó Taylor: el huracán Swift arrasó en su paso por Argentina

Sonó “Karma” en el final, y tras fuegos artificiales y lluvia de papelitos de colores, fue la despedida: tras tres shows en cuatro noches, Taylor Swift se fue del Monumental directo hacia Ezeiza, con la ropa del show todavía puesta, y dejó el país cerca de las dos de la madrugada.

Fue el final de un fin de semana vertiginoso, con tres shows agotados, incluso agotadas las entradas de “visibilidad limitada”, un show pospuesto por la tormenta del viernes, conflictos internacionales y acampes de semanas: el huracán emocional de Taylor Swift cerró el domingo su paso por Argentina, y dejó mucha tela para cortar.

Amor por Argentina

Taylor llegó por primera vez al país, y lo que quedó claro tras la trilogía de shows es que el amor es recíproco: las swifties locales se prepararon durante meses para la visita de Taylor, y montaron un show tan fervoroso desde las gradas que terminaron enamorando a la diva pop.

“Buenos Aires, ustedes realmente me hacen sentir increíble”, dijo Swift en el show del sábado, mientras agitaba su mano izquierda, cómo buscando aire ante el clamor del público, que cantaba el clásico “olé olé olé olé”. ”Wow, amigos. Amo cuando cantan ‘olé, olé, olé’”, dijo Taylor, generando una ovación aún mayor.

Incluso, se la vio varias veces perpleja ante la pasión argentina. “Esto es sorprendente, me están haciendo sentir realmente muy poderosa”, exclamó mientras se dirigía desde una punta y otra del largo escenario dispuesto en forma de T sobre el campo, recibiendo una fuerte ovación. “Lo que estoy tratando de decir es que me están haciendo sentir que soy lo más. No hay ni una sola persona en este estadio que no se esté esforzando tanto como sea humanamente posible: están bailando, armando rondas…Por momentos siento que ustedes suenan más fuerte que los parlantes. Son así de poderosos”, dijo una anonadada Swift. Algunas capturas tuiteras la mostraban incluso aparentemente llorando de emoción.

Swift dejó en claro que volverá: “No puedo creer que tarde tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes”, dijo la autora de “Cruel Summer”.

Una puesta en escena increíble

La visita de Taylor no solo era su primera vez en Argentina, sino la oportunidad de ver uno de los shows más grandes del mundo: “The Eras Tour”, la estratosférica gira en la que desde marzo se encuentra embarcada la súper estrella pop de 33 años y que la tendrá viajando por el mundo hasta diciembre de 2024, es una celebración de sus eras musicales que llegó después de cinco años sin giras y con cinco álbumes que le habían quedado sin tocar en vivo.

Ambicioso y espectacular en todos los sentidos, el show de Taylor tuvo un despliegue impresionante: desde la potencia del sonido y la versatilidad interpretativa y camaleónica de la artista para pasar de un set a otro; hasta la puesta escenográfica con tres escenarios independientes conectados a través de una gran pasarela que vistos de manera integral formaban una gigante “T”.

También impresionó la magnitud de las pantallas con tecnología de punta, destacándose la que se ubica en el centro, que es panorámica y curva y de súper alta definición; al igual que la sensación inmersiva que regalaron las visuales que fueron pintando el Monumental de los colores y conceptos de cada disco celebrado.

Ni hablar de los efectos especiales, que hubo y a montones, desde confeti y fuegos de artificio, hasta rayos láser y nieve artificial. Tampoco faltaron las pulseritas electrónicas que colorearon aún más el estadio.

Suspensión y desolación

No todo fue alegría en las inmediaciones del estadio Monumental: el viernes se vivieron escenas desoladoras cuando, tras horas, días de cola, las swifties se enteraron de que la tormenta eléctrica forzaba a la suspensión del show.

“Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto”, explicó Taylor en su cuenta de Twitter.

“¡¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!!”, dijo optimista, pero obviamente no le alcanzó a los swifties que ansiosos esperaban su turno de ver a la diva. Para colmo, muchos habían llegado desde varios rincones de América latina, y otros no podían quedarse en Buenos Aires hasta el domingo, o tenían compromisos previos. Por eso, la desconcentración incluyó ataques de pánico y descompensaciones, aunque rápidamente la cadena solidaria swiftie logró intercambios de entradas para los fans más complicados.

Romance a la vista

El romance entre Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce hace rato se encuentra confirmado, aunque no oficialmente. Pero el viaje de Kelce al país, un viaje relámpago para ver a su noviecita un día y volver a entrenar al otro (cosas de enamorados) terminó de confirmar la relación. Kelce llegó el viernes, fue a ver el show del sábado, Taylor le dedicó un par de temas y, antes de salir a comer a un exclusivo restorán, se lo “chapó” detrás del escenario… justo al lado de los baños químicos conocidos por todos los argentinos.

“Taylor chapó atrás de un baño químico Basani como vos y como yo”, escribió un usuario de Twitter, en una de las grandes fotos del fin de semana.

La fuerza de las Swifties

Los otros protagonistas de varias de las imágenes del fin de semana fueron los swifties: acamparon durante semanas y armaron un colorido marco para la visita de Taylor, incluyendo el intercambio de brazaletes de la amistad (los “friendships bracelets” nombrados por Swift en el quinto track de su álbum “Midnights”, un accesorio que se volvió un ritual entre fans) que colmaban las muñecas de todos ellos, y las manos decoradas con el número 13, el de la suerte de Taylor.

Pero además del color, aportaron política a la previa: bajo lemas como “Milei es Trump” o “Swifties contra Milei”, cientos de fans de la artista se manifestaron en contra de Javier Milei, por considerarlo una amenaza a los derechos LGBTQ+. Y una versión local de Donald Trump, enemigo público de Taylor.