¿Fatiga de superhéroes?: “The Marvels”, el peor estreno de la comiquera

“The Marvels”, el equipo de superheroinas alrededor del cual Marvel estaba armando la nueva fase de su Universo Cinematográfico, se estrenó el pasado jueves, y acaba de tener “el peor comienzo de la historia” para una película de la franquicia. Desde “Iron Man” en 2008 las películas Marvel han sido unas de las más populares en la historia del cine. Ahora, sin embargo, esa imagen de invencibilidad parece estar desapareciendo, y tras varias películas de recepción tibia en la taquilla, Marvel parece haber tocado fondo tras recaudar apenas 47 millones de dólares en Estados Unidos, y 63 en todo el mundo.

La 33º película del Universo Marvel, secuela de “Captain Marvel” de 2019, recaudó menos de un tercio de los 153,4 millones que recaudó su predecesor antes de llevarse 1.130 millones a nivel global. Es poco común que una secuela caiga de manera tan pronunciada, especialmente en las películas Marvel. Tampoco es usual para una película de Marvel rendir mal en su primer fin de semana: los seguidores de la saga suelen querer ver la película antes de que los spoilers se diseminen en las redes, y hasta las películas que, en los últimos años, han tenido mal desempeño en la taquilla de Marvel, han tenido primeros fines de semana fuertes. Y con el estreno este fin de semana de ”Los Juegos del Hambre”, un repunte parece difícil. David A. Gross, de la firma de análisis Franchise Research Entertainment, lo calificó de “un colapso sin precedente del sector Marvel”.

Para colmo,“The Marvels” era una película a un costo de 200 millones de dólares, parte dos de un éxito excepcional de 1.000 millones de dólares. Fue excepcional en otros sentidos: fue la primera película MCU dirigida por una mujer negra, Nia DaCosta, y tuvo tres mujeres en papeles protagónicos, Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani.

Pero la crítica no fue excelente (62% en Rotten Tomatoes) y tampoco fue muy entusiasta la reacción del público. “The Marvels” es apena las tercera película de la franquicia que recibe una “B” del público según CinemaScore, después de “Eternals” y “Ant-Man and the Wasp: Quantamania”. Así las cosas, “The Marvels” podría convertirse en un punto de inflexión para Marvel que, a lo largo de los años, ha ganado 33.000 millones de dólares en los cines.

¿Mercado saturado?

Porque no todo es culpa de ”The Marvels”: las señales de agotamiento estaban, hace rato, merodeando al Universo Cinematográfico de Marvel. La secuela de ”Ant-Man” y “Eternals” no tuvieron buen rendimiento en la taquilla, y tampoco generaron demasiado ruido los shows de televisión lanzados recientemente a través de la plataforma Disney+. ¿Simplemente nos cansamos de los superhéroes? El fenómeno parece tener diversas causas y no ser tan lineal (héroes como Spider-Man y Thor siguen convocando, aunque quizás menos que en otras épocas), pero algo de agotamiento hay.

Es que desde el lanzamiento de Disney+, la Casa del Ratón ha intentado competir con Netflix en suscriptores creando una infinidad de contenidos de sus franquicias más importantes: Marvel empezó a sobreproducir historias, obligando a los fans a ver horas y horas de contenido antes de ir al cine, saturando el mercado, perdiendo ese aura de ”evento” que tenía cada estreno, y, sobre todo, poniendo la cantidad por encima de la calidad. Para colmo, desde el final de la Fase 4, Marvel ha estado intentando construir a su nuevo equipo de superhéroes, pero es evidente que este equipo B no genera el interés de Iron-Man y compañía.

Así, en momentos en que los cines y las pantallas de streaming se llenan de superhéroes, algunos analistas detectan cierta fatiga por parte de los espectadores. El jefe ejecutivo de Disney Bob Iger se preguntó si quizás el mercado estaba saturado de esos contenidos.

En los últimos tres años y medio, el crecimiento del género se ha estancado, y si bien las películas de Marvel siguen liderando la taquilla al ser lanzadas, la millonaria inversión que se realiza en estas películas comienza a volverse poco sustentable. Por eso es que Disney está recalculando: ya atrasó varias de sus películas, aunque acusando a la huelga de guionistas y actores, pero concientes de que necesitan retocar su propiedad más importante.

Habrá que ver qué pasa en el futuro, entonces, para Marvel, que en Argentina también fue la película más vista, en un podio que tuvo cine argentino: en todo un acontecimiento, la película de terror “Cuando acecha la maldad”, de Demián Rugna, se convirtió en el mejor estreno local del género en la historia al vender 40.391 tickets en su primer fin de semana en cartel, y ubicarse en el tercer lugar de la taquilla general.

