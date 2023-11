Salarios: el Gobierno sube la oferta y los docentes la ponen en debate

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ofreció ayer en paritaria a los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) una oferta que representa en el salario de noviembre un incremento de 22 puntos porcentuales sobre la base de febrero 2023 y los gremios anunciaron que pondrán esa propuesta a consideración de sus congresos y asambleas.

La situación indica un paso adelante en las negociaciones que se vienen desarrollando desde la semana pasada. Hasta ayer, los docentes se levantaron de sucesivas reuniones con rechazos a propuestas de subas del 15 y el 20 por ciento, respectivamente.

“El aumento conforma los salarios de bolsillo para el ingresante, con conectividad y material didáctico de la siguiente manera: maestro de grado $265.000, maestro de grado con quinta hora $328.060, profesor con 20 módulos $384.741 y preceptor $232.415”, se graficó desde la mesa de negociación. Además, se incluye en la propuesta la continuidad de la cláusula de revisión y actualización salarial, se destacó.

Más tarde, desde el frente de los gremios de la educación (que nuclea a los estatales de Suteba, Feb, Amet y Udocba, y los privados de Sadop), se expresó a través de un comunicado que “los gremios que conformamos el FUDB recepcionamos la propuesta para llevarla a los diferentes ámbitos de decisión de las organizaciones. Asimismo volvemos a solicitar la convocatoria de las diferentes mesas de comisiones técnicas paritarias y a la de cogestión, para continuar trabajando la agenda de derechos laborales del sector”, señalaron.

También se acordó la continuidad de reuniones, en los próximos días, para trabajar en el aumento salarial para el mes de diciembre y así dar culminación a la paritaria salarial docente 2023.

La semana pasada, los gemios de docentes, al igual que los estatales y judiciales (serían convocados nuevamente en estas horas) rechazaron la propuesta inicial de apertura. Entonces, los docentes anunciaron que no bajarían del 22 por ciento. Finalmente, hubo un punto de encuentro: “En esta instancia, propone para el tramo de incremento salarial con vigencia desde el 1° de noviembre, adicionar 22 puntos porcentuales al aumento acumulado al mes de setiembre respecto del vigente al inicio de la paritaria 2023”, expresa el documento que formalizó la presentación y especifica que “esto significa que se agregan 7 puntos porcentuales al ofrecimiento original realizado el día 7/11”.

Luego, se explica el plan de incrementos para el salario docente respecto de los montos vigentes desde el 1° de septiembre 2023: “Con vigencia desde el 1° de noviembre de 2023: a) Pesos $4.966 nuevos al sueldo básico del preceptor índice 1. b) Traspaso de $4.966 de bonificación remunerativa no bonificable (liquidada bajo código 455 y prevista en la Resolución N° 73/2021 del Ministerio de Trabajo y modificatorias) al sueldo básico del preceptor índice 1. c) Incrementar en $12.920 la bonificación remunerativa no bonificable (liquidada bajo código 455 y prevista en la Resolución N° 73/2021 del Ministerio de Trabajo y modificatorias). d) Incrementar en $5.000 la bonificación remunerativa no bonificable para los cargos del índice escalafonario 1.1 (liquidada bajo código 438 y prevista en la Resolución N° 73/2021 del Ministerio de Trabajo y modificatorias)”.

Con todo, el documento también indica que el sueldo de preceptor, marcará, en un año, una suba del 117%: $45.146 en diciembre de 2022 a $97.966 en noviembre de 2023. Lo mismo para el de maestro: de los $49.660,60 de noviembre de 2022 pasa a 107.762,60 este mes).