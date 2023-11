Habló la maestra denunciada por presunto acoso a sus estudiantes

Rompió el silencio Daniela Mujica, la docente denunciada por un supuesto caso de grooming en la Escuela Nº 58 de La Plata, un hecho que puso en alerta a muchos padres y que, según las denuncias, no habría sido un hecho aislado. “La información está tergiversada”, dijo la mujer para negar los hechos que la vinculan en la causa judicial.

En ese sentido, trascendió que en el expediente figura una carta presuntamente escrita por ella al chico que supuestamente habría intentado tener una vinculación amorosa con un mensaje intimidatorio: “Si me llegás a cambiar una vez más te voy a matar”. En las próximas horas ordenarían una pericia caligráfica.

La acusada estuvo acompañada por su abogado, Álvaro Núñez en la entrevista con el noticiero de El trece “Telenoche”. Sobre los chats que se filtraron evaluó que allí “había un exceso de confianza con los chicos”.

Mujica dijo que “los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”.

Además ratificó que “jamás” besó a un chico, luego de que uno de los alumnos denunciara que se habían besado dentro de la escuela. Respecto a las supuestas invitaciones que les hacía a su casa para que se metan a la pileta manifestó: “Empecemos porque no tengo pileta en mi casa, no sé a qué pileta los invitaría”.

Sobre la foto que supuestamente le envió a uno de sus alumnos, el abogado indicó que se trata de “una foto que se envían entre los chicos. Esa foto, la del tatuaje, que se hizo una captura de pantalla, se hizo una ampliación y se envió el tatuaje. Daniela lo tiene a la altura de la panza, no lo tiene a la altura de la cola”, detalló.

El abogado agregó: “Parece que Daniela le estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos, cuando en realidad son los alumnos que mandaban una foto que tiene Daniela en su panza y se la estaban enviando entre ellos”. Más adelante, la joven se refirió al vínculo que mantiene con los padres de los chicos que la denunciaron: “Los papás jamás se acercaron. Ellos habían dicho en un momento que querían hablar conmigo. Nunca tuve una conversación con nadie más allá de las reuniones de padres que se hacen anuales”.

Su abogado dijo que las conversaciones que aparecen en los chats que se viralizaron “no salieron bajo ningún punto de vista del celular de ella” y afirmó que la maestra “va a salir totalmente absuelta” en la causa en la que se la acusa de grooming.

Núñez señaló que Mujica “en ningún momento tuvo inconvenientes en ninguno de los colegios en los que trabajó” y agregó en ese sentido que “siempre tuvo excelentes calificaciones”.

Además, refirió que “en este curso se vinculó con los chicos con más afecto que la convencional, involucrándose desde otros aspectos y con las redes sociales como Instagram o WhatsApp”. También, explicó que se han dicho muchas cosas sobre el expediente, que distan mucho de la realidad como que ha mandado “fotos inapropiadas”.

Sobre ello dijo: “Son fotos de carácter personal de ella en la cual estaba bailando con su hijo, y una nena respondió sobre eso: ‘por fin le veo las tet… a la maestra’”.

La Dirección General de Cultura y Educación informó que la maestra fue relevada del cargo y que “se intervino con celeridad a través del trabajo de inspectores de Primaria y Psicología. Además, el equipo directivo de la institución se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar”.