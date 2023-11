En La Plata, la propina se extiende hacia los mostradores y los celulares

La costumbre indica que para agradecer un servicio extra se da voluntariamente una propina. Lo más usual es que suceda en la gastronomía, hotelería y mensajería. Sin embrago, de un tiempo a esta parte, la gratificación que se vincula a estos rubros se diversificó y ya es común ver vasijas para depositar el dinero en mostradores de comercios donde no hay servicio de mozos o atenciones “especiales” y hasta existen botones en las aplicaciones móviles de delivery para hacer este pago optativo.

Las explicaciones de este nuevo fenómeno van desde una cuestión organizativa y equitativa hasta económica. El plus que los clientes puedan dejar tras abonar la compra se divide en partes iguales entre los empleados y suma algo más en sus sueldos.

La palabra propina tiene origen en el griego y surge de la acción beber que es pin en griego y pro que significa antes. De alguna manera está relacionada con un dinero que se deja como muestra de agradecimiento por la bebida que se había consumido, una especie de donación.

“La verdad es que se junta poca plata. Como mucho 500 pesos al día por cada turno”

Y eso es a lo que apuntan los trabajadores de distintos comercios: que los clientes les donen dinero para colaborar con sus salarios.

“Nosotras tuvimos la iniciativa de colocar el frasco la lado de la caja registradora para apelar a la buena voluntad de quienes compran las empanadas”, contó la encargada de uno de los locales de una cadena de venta de esta comida.

“Igual, no hacemos la diferencia. Por día se juntan entre 300 y 400 pesos a repartir entre los cuatro empleados, así que nos alcanza para pagar el micro y nada más”, agregó la joven que explicó que el crecimiento de la modalidad de pago virtual dificulta que los clientes dejen dinero en efectivo: “la gente ya casi no anda con dinero físico y además gasta lo justo y necesario”, dijo.

“Si bien no tenemos mozos que vayan hasta las mesas, ponemos la lata en la barra para sumar algo más”, comentó la cajera de una cervecería artesanal.

“La verdad es que se junta poca plata. Como mucho 500 pesos por turno del día durante los días de semana y viernes, sábado y domingo pueden llegar a dejar entre 1.000 y 1.500 cada turno. Me parece que es una cuestión de moda, se está imponiendo en varios locales y si los dueños no lo ven mal, los empleados lo hacemos para ganar unos pesos más”, describió la chica.

Aunque en Argentina está explícitamente pautado que la propina tiene que ser al menos el 10 por ciento del total del consumo, el contexto económico no ayuda a que se efectivice esta práctica y los empleados suelen indignarse bastante con la poca generosidad de los clientes.

“A veces preferís que no pongan nada antes de que te dejen 10 pesos. Es como que te están dando una limosna. Yo entiendo que a nosotros nos pagan por nuestro trabajo y la propina es un extra que los comensales eligen dar si se sintieron bien atendidos, pero cuando dejan muy poco sentís humillación. Porque si no te dan nada al menos entendés que no tienen o que no les gustó tu servicio”, indicó la cajera.

“Suelo dejar algo de propina, sobre todo si me siento a tomar un café o salgo a comer. Pero si compro para llevarme a mi casa no, porque no estoy utilizando el servicio de mozo”, sostuvo Juan José, un vecino que ayer consumía una merienda en un bar del Centro.

GRATIFICACIÓN VIRTUAL

El auge de las formas de pago con tarjeta de crédito y débito además del uso de las billeteras virtuales ha excusado a muchos del pago de la propina. “Te piden disculpas y te dicen que están sin efectivo. No es que en todos esos pagos nos quedamos sin propina, pero son pocos quienes te dejan algo”, dijo la empleada de una cafetería que sí tiene servicio de mozos pero no logra una recaudación importante de propina.

En ese sentido, vale aclarar que cuando se abona con tarjeta de débito está la posibilidad de sumar el monto de la propina, que puede llegar hasta el 15 por ciento del valor de la compra.

Y algo similar sucede con el uso de las aplicaciones de delivery, que tienen un botón opcional para agregar una suma en concepto de pago de propina que se le traslada a la persona que hizo entrega del producto.

El dato curioso es que la propina está prohibida en el punto 11.11 del convenio colectivo 389/04 de los gastronómicos con el argumento de que los trabajadores de este sector deben cobrar un buen sueldo y no depender de la amabilidad de los clientes. Es por eso que bajo ningún concepto se deben anexar a las facturas y tickets el concepto de propina. Sólo se acepta porque es una costumbre.