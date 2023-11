Amor a pleno: Carlos Perciavalle presentó a su futuro esposo 35 años menor

Sin tanto misterio. Así, el legendario comediante habló junto a Jimmy Castilhos desde su mansión de Punta del Este. Carlos Perciavalle reapareció con sus 82 años, luego de los muchos rumores que surgieron hace algunos meses sobre una posible estafa, y lo hizo en compañía de su prometido, Jimmy Castilhos 35 años menor.

Vale destacar que, Perciavalle y Jimmy que se conocen desde hace 23 años, y hablaron desde la mansión del actor en Punta del Este, dónde el actor manifestó: “Las cosas pasan en la vida, ha sido productor mío de todas las temporadas que he hecho en Uruguay. Hemos tenido una relación maravillosa, me hace reír mucho y me pone de buen humor”, explicó.

Asimismo, el reconocido actor manifestó: “Hace años que digo que la clave para que realmente surja el amor en una pareja y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo la droga y el rock´n roll pasa, pero la risa queda siempre”, agregó Carlos.

Por otra parte, reveló el momento en el que Jimmy dejó de ser el productor para ser su pareja: “Al principio nos divertíamos mucho, él fue el único productor que me vino a contratar hace 23 años, vestido de traje, camisa y corbata, que para mí, conociéndome, es una cosa ya muy exótica, me llamó la atención y me hizo reír. Hicimos muchísimas temporadas en el Uruguay, en Montevideo, temporadas que iban a ser de dos días y terminaron siendo tres meses”,

Por último y sobre el vínculo y el entorno de cada uno, Perciavalle destacó: “Él tiene una relación muy buena con la gente que me rodea y con su familia y con la mía. En enero pasado apareció en casa diciendo que se iba a quedar dos días y al final se quedó toda la temporada, y después se quedó a vivir en el invierno”, confesó.