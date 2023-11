En importados se ve “la misma incertidumbre que desde hace meses”

Tras el domingo donde se definió quién será el nuevo presidente de Argentina y el lunes feriado, la semana post elecciones comenzó “igual” de inestable que después de todas las veces que se votó, según los comerciantes consultados en los rubros ferretería, electrónica, tecnología y electrodomésticos.

Se trata de sectores donde el 90 por ciento de lo que comercializan es de origen importado y las subas de precio se vinculan directamente con la cotización del dólar oficial y, aunque no sea lo ideal, también con el valor de la divisa blue.

“Sigue todo igual o con más incertidumbre, porque los proveedores se manejan con distintos tipos de cambio. Hay muchos que directamente no te venden mercadería. Pasó lo mismo en las otras elecciones, tanto en los días previos como después”, comentó el dueño de un local de insumos eléctricos y electrónicos de la zona de la Estación de Trenes.

En ese sentido, el comerciante destacó que “ya sabemos que después de las elecciones vienen menos clientes y se reducen las ventas, ya no nos asustamos. Es triste, pero nos acostumbramos a este tipo de cosas”.

Respecto a cómo se maneja con los proveedores, el hombre explicó que “si mandan lista de precios lo hacen con valores muy elevados. Nosotros para calcular tomamos un dólar promedio, porque nadie cotiza con la cotización del oficial, no existe. Hoy estamos armando un promedio que va desde los 600 a los 1.050 pesos, dependiendo de quién lo importe o distribuya”.

En cuanto a la falta de mercadería, esta misma fuente consultada comentó que no cree que se regularice la situación a corto plazo y remarcó que lo que más escasea son los componentes básicos, como transistores y capacitores. “Se hacen malabares para conseguir materiales, vas viendo lo que tiene cada proveedor y a qué precio lo ofrecen”.

Finalmente, el comerciante indicó que “en días como hoy (por ayer) muchos colegas cierran porque no tienen precios. En sus comunicados a los clientes dicen que es por reformas o cuestiones personales, pero es porque no quieren vender sin tener precios de referencias”.

Por su parte, desde el rubro ferreterías, los comerciantes reflejaron un panorama similar.

“Está todo incierto. Hay proveedores que no entregan mercadería esperando a ver qué pasa. Llegan listas con aumento y por las dudas tenemos que incrementar un 10 por ciento porque no sabés si perdés. Pero está todo igual, sigue la misma incertidumbre que hace unos meses”, describieron en un local de la zona de la Terminal.

“La lista de precios se sigue viendo día a día. Y ahora pasa como todos los meses, donde después del día 10 casi no hay ventas. La gente compra lo que necesita para arreglar algo que se le rompió, pero no hace inversiones. Hace meses que no vendo una máquina. Las compras grandes las hacen los extranjeros. Eso ya lo venimos notando hace rato”, agregaron en el mismo comercio.

Sobre cómo manejan la situación del stock, el comerciante detalló que “todo lo que tengo lo vendo. Si no, no como. Ya se nos complica para pagar los sueldos, no puedo guardar mercadería, tengo que pagar impuestos también”.

Finalmente, en el sector de venta de electrodomésticos, el encargado de una sucursal de una cadena del rubro contó que “no hemos tenido novedades de cambios de precios o remarcaciones. La verdad es que el clima está muy tranquilo, demasiado quizás. La gente ya no tiene plata, no hace compras grandes salvo que ofrezcan una promoción importante de pago en cuotas con la tarjeta de algún banco. Pero particularmente esta semana comenzó muy calma, es como que todos están esperando a ver que pasa, tanto clientes como proveedores”, dijo.