A un mes de su compromiso, se separaron Emmanuel Noir y Juli Farías: "Era hora de..."

La ruptura del líder de Ke Personajes, Emmanuel Noir, y su pareja, Julieta Farías, tomó por sorpresa al mundo mediático, ya que hacía solo un mes habían celebrado su compromiso tras varios años de relación. La expareja del cantante reveló: "Gente, no necesito que me manden más cosas de las cuales Emanuel está haciendo, porque es su vida".

Luego de mantener un diálogo con "Tomasito" Süller, panelista del programa Córdoba a la siesta, confirmó que ambos "decidieron hacer su camino" y agradeció a "todos los que apoyaron la relación durante este tiempo". “Vuelvo a empezar solo una vez más, pero ya sé cómo duele", lamentó la influencer.

"Te soy sincera, no me gustan nada estas cosas, ni la tele, ni nada. Yo sé que mi relación se hizo súper viral por la persona con la cual yo estaba, pero tampoco quise salir hablar del por qué nos separamos. Claramente él va a salir a hacerse la víctima. Pienso en la conversación con otra mujer y un montón de cosas que claramente llegó un momento que no aguanté más todo eso”, aseguró.

De esa forma, dejó en claro que los motivos principales fueron presuntas infidelidades y conversaciones que tuvo con otra mujer. "En sí fue eso la separación. Llega un momento que dije yo me voy a valorar y voy a pensar un poco en mí por más enamorada que estuve de él, era hora de hacer lo que yo sentía y sentí que me tenía que ir de esa casa", siguió Farías.

Por último, la joven influencer señaló: "Debería estar enojada, pero no soy esa clase de persona. Yo creo que hay un Dios que ve todo, que es grande, y que en la vida todo vuelve, el famoso karma. Así que estoy súper tranquila de que me fui haciendo las cosas bien de una relación, nunca lastimé, nunca hice nada”.