El pacto con el PRO ya genera fracturas en LLA: portazo de uno de los asesores económicos de Milei

Carlos Rodríguez, uno de los principales asesores económicos de Javier Milei previo y durante la campaña, anunció que no sólo dejaría de brindar ese servicio al ahora presidente electo sino que rompía con La Libertad Avanza (LLA), mientras avanza el acuerdo con el PRO.

A través de una publicación en redes sociales, Rodríguez, que no sonó para ningún cargo pero sí se lo mostró como uno de los hombres de consulta en materia económica por parte de Milei, también dejó al desnudo una interna en los libertarios que blanqueó al decir que "no he sido consultado en meses".

"Comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza", escribió Rodríguez, quien consideró que "seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona". Y cierra ese primer mensaje agradeciendo "a todos los miembros" de la LLA "por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país".

Minutos después publicó un segundo mensaje en X (lo que era Twitter) indicando que "ya empiezan a preguntarme porque lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden".

Sin dudas que el paso al costado de Rodríguez pareciera estar vinculado con el ofrecimiento a Luis "Toto" Caputo para que sea ministro de Economía y Demian Reidel al frente del Banco Central, lo que significa apartar a Emilio Ocampo para ese cargo. Que Ocampo no vaya al Banco Central representa postergar la dolarización y la eliminación de la autoridad monetaria, dos de las principales banderas de Milei en campaña.