Problemas con el agua y un desborde cloacal

Hay problemáticas de las que, al parecer, los platenses no pueden librarse. A pesar de estar cada vez más cerca del verano y con las altas temperaturas que se sintieron en la Ciudad en las últimas jornadas, el agua escasea en algunos domicilios. Con este drama para los vecinos, también afloran otros reclamos como los olores nauseabundos a partir de un desborde cloacal.

Por un lado, ayer los vecinos de calle 61 entre 23 y 24, aseguraron no tener agua hace al menos 10 días y por el momento, aunque hicieron reiterados reclamos, no han obtenido respuesta alguna. “Ni una gota de agua. Cuando vuelve, el agua tiene muy poca presión y solo dura unas horas. Ya no sabemos que hacer para que se restablezca este servicio esencial a nuestras viviendas”, le contaron a EL DIA.

En tanto, también ayer los frentistas de calle 53 y 28, solicitaron la inmediata reparación de un desborde cloacal que, según comentaron, se encuentra en esta situación hace al menos 45 días y con un “olor nauseabundo”. “Ya hicimos varios reclamos y no nos dan soluciones. Llega el calor y sin agua y con el olor nauseabundo que esto produce no se puede estar”, reclamaron.