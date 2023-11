El perfume del delito: huía y cayó en un zanjón de aguas servidas

Los Hornos continúa al rojo vivo en materia de inseguridad. El pasado sábado por la madrugada esta comuna quedó en el centro de la escena por un escalofriante hecho delictivo.

Tres ladrones armados ingresaron por la fuerza a una vivienda ubicada en 149 entre 67 y 68, cuando una jubilada y su hija dormían. Luego de dar vuelta la casa y amedrentar a las víctimas, huyeron con su dinero y una gran cantidad de objetos de valor.

Ayer domingo la situación se volvió a repetir aunque esta vez el desenlace fue muy diferente. Según pudo saber este diario, en horas de la madrugada tuvo lugar un nuevo episodio delincuencial que vino a confirmar la denuncia que vienen haciendo los vecinos de que se encuentran inmersos en un escenario de constante asedio.

“Ya no se puede vivir en este lugar. No damos más. Ni los policías se salvan. No se puede salir a la calle tranquilo. Ahora tampoco podemos dormir tranquilos. Es una tortura. Tendremos que montar guardias. ¿Las autoridades no ven esta situación? Tenemos cámaras, rejas y alarmas vecinales ¿Qué más quieren que hagamos para cuidarnos?”.

Este cúmulo de pensamientos le corresponde a un vecino de Los Hornos que, envuelto en una vorágine de indignación y enojo, no dudó en sostener que la situación de inseguridad que padecen es algo insalvable.

“Esto no lo arregla nadie” dijo luego de ser consultado por el atraco cometido en la vivienda de un militar que al momento del hecho se encontraba descansando junto a su esposa y su bebé de 4 meses.

Según pudo confirmar este diario, un grupo de al menos tres delincuentes armados y con el rostro completamente cubierto perpetró ayer por la madrugada un feroz golpe en una vivienda ubicada en 70 entre 140 y 141.

Siempre en base a la versión policial, actuaron con tal nivel de sigilo y astucia que ni los perros de la familia advirtieron las maniobras que llevaron a cabo los intrusos para abrirse paso en la propiedad. Fue así que lograron avanzar por el terreno y penetrar sin inconvenientes la morada.

No se tiene certeza de cuánto fue el tiempo que permanecieron en la casa. Se calcula que pudo haber sido entre 10 y 15 minutos pero tampoco se descarta que hayan permanecido durante una hora en el lugar.

Lo concreto es que el tiempo que estuvieron les resultó suficiente para registrar varios muebles y apoderarse de varios objetos de valor que terminaron cargando en sus mochilas.

Todo marchaba sobre ruedas para estos hampones. Habían actuado siguiendo al pie de la letra el concepto de sigilo. Prácticamente habían dado una cátedra sobre cómo robar sin despertar a las víctimas. Pero justo cuando se preparaban para abandonar la casa ocurrió algo que no tenían previsto.

De pronto, un hombre en paños menores hizo su entrada en la escena y lejos de verse apabullado por la presencia de dos extraños en el living de su casa los encaró. Los gritos activaron al sujeto que ya se encontraba en el patio esperando a sus secuaces con dos mochilas cargadas.

Como pudo, el sujeto salió corriendo con los dos bultos a cuestas. Cuando llevaba recorridos unos cincuenta metros, sus compañeros de andanzas pasaron corriendo por al lado. Sin ningún peso encima, ni siquiera el del remordimiento, en cuestión de segundos le terminaron sacando varios metros de ventaja. Así, el rezagado terminó pagando la cuenta de las fechorías cometidas por todo el grupo.

Muy probablemente el sujeto hubiese podido salir indemne si abandonaba el botín. Pero no. Poseído por el afán de obtener dinero fácil aunque su orígen sea mal habido, el sujeto continuó corriendo con la carga. Pero pocos fueron los metros que pudo avanzar.

En un intento por cortar el camino, el sujeto intentó saltar una zanja. Pero sus músculos, rebosantes de ácido láctico, no le respondieron y terminó enterrado en el barro podrido.

La afrenta fue más grande cuando el militar lo alcanzó. En un intento por recuperar sus cosas, el damnificado le aplicó varios golpes de puño en el rostro y en el cuerpo.

Tras la golpiza, que no se extendió por más tiempo porque el militar, preocupado por su familia, decidió volver a su casa, el ladrón salió de la zanja y, rodeado por una nube de hedor, continuó con su huída.

Sólo pudo quedarse con el celular del damnificado. Si bien no formaba parte del botín inicial, aparentemente en el forcejeo el dispositivo se le salió del bolsillo a la víctima. Y perdido por perdido, el sujeto lo terminó tomando.

Horas después, cuando el dueño de casa recorrió su predio en “modo inspección” descubrió que el alambrado se encontraba cortado en uno de los laterales.

Según adelantaron investigadores del caso, todo parece tratarse de un robo al voleo. “Estamos tras la pista de tres sujetos que en cuestión de horas vamos a estar individualizando”, indicó una fuente policial.

Es que, aparentemente, pese a la astucia que demostraron tener para ingresar a la casa sin ser descubiertos no tuvieron la misma destreza a la hora de “monetizar” el botín y terminaron dejando un importante cabo suelto.

Se pudo comprobar que antes de sacar el chip, los sujetos realizaron una compra de 5 mil pesos en un kiosco con la cuenta de Mercado Pago instalada en el teléfono del damnificado. Se proyecta que los rostros de los hampones pudieron haber quedado registrados por las cámaras del comercio.