Cami Lakshmi: “Somos chismosos por naturaleza”

Actriz y modelo cordobesa, radicada desde hace algunos años en México, Camila Lakshmi se pone al frente desde hoy de “Basado en chismes reales”, una serie podcast producida por Universal+ que se verá desde hoy tanto en el servicio de streaming como en su canal de YouTube.

Tomando como impulso el éxito de “Based On a True Story”, que funde en tono de comedia y thriller la obsesión por los crímenes reales con el fenómeno imparable del podcast, “Basado en chismes reales” se apropiará de este apasionante formato pero condimentado con otra obsesión, la de los chismes de barrio.

A partir de historias reales del público recopiladas por Universal +, el nuevo podcast invitará a la audiencia a compartir sus historias reales de las cuales muchas parecen ficción.

Popularmente conocida como “La Perri” , en donde es dueña de un contenido de mucho humor, Cami Lakshmi comenzó de muy chica en el medio como modelo y, con el tiempo, viró su carrera hacia la actuación. Entre sus proyectos más destacados, se puede mencionar “Granizo”, la película protagonizada por Guillermo Francella para Netflix, además de su participación en varios culebrones mexicanos, en donde está radicada desde 2021, año en el que viajó para buscar nuevos aires. Dice que lo más difícil de su vida en el país azteca fue aprender a hablar en neutro: “me llevó mucho tiempo, ¡imaginate lo que me costó poder sacarme el cordobés”.

En diálogo con EL DIA, desde México, Camila se refirió a “Basado en chismes reales”, que estará disponible a partir de hoy con estreno de un nuevo episodio cada semana. En la serie estará acompañada por los actores Aura López y Héctor Trejo en un clima de muchísimo humor.

-¿Qué fue lo que más te entusiasmó de este proyecto?

-Lo más entusiasmante para mí fue que llegó como una gran sorpresa. Nunca había hecho podcast en mi vida y de repente llega la oportunidad. Es un proyecto en el que me enorgullece estar, porque está hecho con mucho amor y es un buen contenido, del que yo sería una gran consumidora. La serie “Based on a True Story”, que es de donde sale este podcast, también está buenísima. Así que de repente soy fan del contenido que estamos haciendo y creo que eso es súper importante. Era un sí por todos lados.

-¿Ya eras consumidora de podcasts?

-Sí, sí. Era consumidora de podcast y me parecía que en algún momento me gustaría hacerlo, por eso cuando llegó la oportunidad fue como un sí absoluto y rotundo.

-Acostumbrada a trabajar en otros formatos, ¿cuáles fueron las posibilidades que encontraste en el mundo podcast?

-Creo que lo lindo de esto es que no hay un guion establecido, sino que vos podés jugar libremente, contar experiencias, escuchar al otro y debatir; algo que no ocurre con la actuación. Porque si bien tenés libertades actorales, terminás siguiendo un cierto esquema para que la historia se pueda contar. En este caso era la libertad de reírnos y divertirnos y contar chismes, así que estábamos en nuestra salsa.

-Contanos un poquito sobre el tipo de contenidos que podemos esperar.

-La gente nos manda los chismes que escucha en la calle y nosotros los contamos y los analizamos. Y es increíble porque hay algunos que vos decís “esto no hay forma de que pase” y sí pasa, son reales. Por ejemplo, está la historia de Mario, que es mi favorita, que es un nieto que le hace bromas pesadas a la abuela, y de repente en una de estas bromas pesadas la llama y le dice “abuela, no sé cómo decirte esto, acabo de matar a mi mejor amigo, tengo el cadáver acá, no sé qué hacer”. Y la abuela, lejos de responder lo que pensaríamos que una abuela respondería, se va para otro lado (risas). No te puedo contar porque tenés que ver el “Basado en chismes reales” pero ¡es maravilloso! Son chismes de gente común, gente como uno, porque la gente es muy chismosa (risas).

“A los chismes los podés ver como un drama o como una comedia, depende cómo los cuentes”

-¿Por qué creés que el chisme vende tanto?

-Es que yo siento que es nuestra vida natural, ¿no? Siento que somos chismosos por naturaleza, de chiquitos. Y está bien, es divertido. Y también son cosas que te hacen replantearte a vos, “che, ¿y si esto me pasa qué?”. O sea, son situaciones te dejan pensando y eso está buenísimo.

-Por tu perfil, se espera un podcast con mucho humor...

-¡Sí! Yo siempre digo que a los chismes los podés ver como un drama o como una comedia. Depende de dónde pongas la cámara o la forma de contarlos. Y nosotros nos reímos. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer todos. Hay situaciones que se viven como un “tragame tierra” pero de verdad pasan. Hay que divertirse.