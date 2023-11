No paran los ataques en las escuelas de la Región

No hay caso. La repitencia en los establecimientos educativos sigue siendo muy alta. Pero no nos referimos a la cuestión académica, sino a la saga de ataques delictivos, que no muestran freno en la Región.

En las últimas horas, se produjo una indeseada visita de delincuentes en la Escuela Primaria N° 76 de 527 y 16, en Tolosa.

El hecho se descubrió a primera hora de la mañana de ayer, cuando una auxiliar se acercó a cumplir con sus labores y se topó con un desastre generalizado en varias de las dependencias del edificio.

Poco después, con el aviso a la directora, se radicó la denuncia en sede policial y se contó que había fibrones y tarros tirados por los pasillos, como varios cuchillos tirados en el sector de la cocina.

Entre los faltantes se mencionaron dos notebooks y un cargador, que estaban en el aula del área de Orientación Escolar.

Dentro del dolor por lo sucedido, trascendió que al menos no tuvieron que tomar la decisión de interrumpir el dictado de clases y eso que había puertas forzadas y parte del mobiliario afectado por la incursión de los ladrones.

Por su parte, el fin de semana pasado también se detectó un golpe delictivo en la Escuela Primaria Nº 11 de Ensenada, que está emplazada en las calles Quintana y Uruguay.

Como suele suceder, al llegar una empleada a la institución, descubrió que no podía abrir la puerta de acceso. Y fue con ayuda de su marido, que se percataron de que tenía puesto el pasador del lado de adentro.

Ante esa situación y, sin más remedio que forzar la abertura, lograron -con mucho esfuerzo- correr además dos mesas de comedor, que habían sido apoyadas contra la entrada.

Ya con el arribo al lugar de varios móviles policiales, se detectó un gran desorden en las aulas y otros ambientes de la institución.

Por ejemplo, las fuentes mencionaron que los vándalos arrojaron todo el polvo de los matafuegos en el piso y dejaron todas las luces apagadas, cuando siempre quedan encendidas en el lugar.

Al parecer, los delincuentes se metieron al colegio por un patio, donde desamuraron una reja.

No se informó de posibles objetos robados, aunque la inspección final se iba a realizar una vez que finalizara la tarea del personal de Policía Científica.

MÁS CASOS

En una edición anterior, este diario informó sobre otros robos en colegios de la Región.

Uno de ellos sucedió en el Colegio Secundario Nº 37 de Gorina, ubicado en 139 entre 483 y 485, donde encontraron “candados rotos, cerraduras barreteadas y el faltante de un ventilador atornillado a una pared en un aula”.

Otra de las denuncias fue radicada en la comisaría de Los Hornos por una autoridad de la Escuela Primaria Nº 116, de 146 entre 58 y 58 bis, en la que revolvieron todo y detectaron el robo de varios libros de lectura.

Tampoco se salvó del accionar delictivo el Colegio Secundario Nº 3 de Berisso, en 60 y 123. Responsables de ese centro educativo denunciaron que desconocidos arrancaron de la pared una puerta de reja para, una vez en el interior del edificio, sacar insumos alimenticios y mercaderías como lácteos, yerba y azúcar”.

También se llevaron una impresora.