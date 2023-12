Trabaja con una APP y le puso el cuerpo a un asalto

Un hombre de 48 años, que trabaja como chofer para una conocida aplicación, sufrió un ataque delictivo y trató de resistirse, pero no pudo evitar sus dramáticas consecuencias.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el hecho tuvo lugar en la localidad de San Carlos, sobre la calle 146 entre 48 y 49, donde la víctima fue interceptada por dos motochorros armados.

Obligado por las circunstancias, el conductor descendió del rodado, un Fiat Siena, y fue en ese instante que decidió arriesgar su vida al trabarse en lucha con uno de los ladrones.

Fuentes policiales indicaron que, en medio de los forcejeos, al asaltante se le cayó la pistola, una Bersa 9 milímetros, que abandonó en la escena.

Sin embargo, con ayuda del cómplice, que sacó otra arma, pudieron reducir al damnificado y no solo le quitaron el coche, sino también la suma de 100 mil pesos en efectivo.

Afortunadamente, no hubo disparos, por lo que el remisero, al margen del susto y los golpes que se llevó, no resultó herido. Tampoco necesitó de atención por parte del SAME.

La denuncia del caso fue radicada en la subcomisaría La Unión, pero del vehículo y los ladrones no hay rastros.