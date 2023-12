Saborido: “Es gratificante el rendimiento que tuvo este año”

Juan Ignacio Saborido actualmente está jugando en la primera división del fútbol paraguayo. El ex Villa San Carlos, con pasado en las juveniles de Estudiantes, donde no alcanzó a firmar primer contrato. A los 25 años, se destacó en General Caballero que ahora debería hacer uso de la opción de la ficha que aún pertenece a la Villa. “Jugué 40 partidos de 44, me pude asentar y es gratificante el rendimiento que tuve, que muestra el esfuerzo hecho a lo largo de la semana”, dijo Saborido. “General Caballero es un club del interior de Paraguay, muy ordenado, que por tercer año consecutivo jugará en la máxima categoría y quedó apenas afuera de la Copa Sudamericana. “La adaptación llevó un tiempito como para desenvolverme bien. Yo salí a préstamo con opción de compra a favor de General Caballero hasta el 31 de diciembre. Todavía no se definió nada, pero la idea es que continúe jugando allí. Sabemos que hay interés de otros clubes, pero la prioridad es General Caballero, estoy muy contento ahí, un muy buen lugar para seguir creciendo”, expresó el futbolista. En la Villa, esperan y sacan cuentas.