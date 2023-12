La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

SERIE A

08:30 Frosinone vs Juventus ESPN/STAR +

11:00 Bologna vs Atalanta ESPN 2/STAR +

11:00 Torino vs Udinese ESPN 2/STAR +

14:00 Inter vs Lecce ESPN 2/STAR +

14:00 Hellas Verona vs Cagliari STAR +

16:45 Roma vs Napoli STAR +

PREMIER LEAGUE

09:30 West Ham vs Manchester United STAR +

12:00 Fulham vs Burnley STAR +

12:00 Luton Town vs Newcastle STAR +

12:00 Nottingham Forest vs Bournemouth STAR +

12:00 Tottenham vs Everton ESPN/STAR +

14:30 Liverpool vs Arsenal FC ESPN/STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:15 Atletico Madrid vs Sevilla DSPORTS / 1610

NFL: PRO BOWL

18:00 Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals ESPN 2/STAR +

18:00 Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers ESPN 2

22:00 Buffalo Bills vs. Los Angeles Chargers FOX SPORTS 3

NBA

22:30 Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs ESPN/STAR +

EFL CHAMPIONSHIP

08:30 Leeds vs. Ipswich Town STAR +

12:00 Stoke City vs. Millwall STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

11:50 PAU vs. Clermont STAR +

PREMIERSHIP INGLESA

11:50 Exeter Chiefs vs. Leicester Tigers STAR +

12:00 Bath Rugby vs. Harlequins ESPN 3/STAR +

SUPERLIGA DE TURQUÍA

13:00 Trabzonspor vs. Istanbul Basaksehir STAR +

PRO LEAGUE (LIGA DE BÉLGICA)

16:30 Anderletch vs. Genk FOX SPORTS