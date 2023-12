"Se cambió la remera", dijo el hermano de Lautaro sobre el acusado del crimen en una fiesta en La Plata

La investigación por el asesinato de Lautaro Ithurrart, el joven de 16 años que murió en la madrugada del pasado domingo de una puñalada durante una pelea a la salida de una fiesta clandestina convocada a través de las redes sociales La Plata sigue avanzando en la Justicia y este miércoles fue el turno de la declaración del hermano de la víctima.

Además de ser familiar directo, el joven de 18 años que hoy prestó testimonio ante la Fiscalía a cargo de Betina Lacki (UFI Nº2) estuvo en la trágica fiesta de Ruta 36 y 137.

"Era peladito, no muy alto, robusto y tenía una remera amarilla, que después se la fue a cambiar por una color gris", describió sobre el acusado de propinarle una puñalada mortal a su hermano. Además, agregó: "Lautaro en ningún momento se cayó y me dijo: ‘ me dieron, me dieron’ y mientras se iba a la esquina, se desvanecía. Los sujetos seguían haciéndonos la guerra".

Acerca de la posibilidad de reconocer a los otros sujetos, señaló: "Había uno que era alto y robusto y otro de contextura flaca, pelo color castaño y un poco alto. De verlo lo reconocería". Además, afirmó que no conocía al dueño del lavadero y que solo vio a esa persona con un arma blanca y con un “palo o fierro” en su otra mano.

También, al ser consultado sobre cómo había ingresado a la fiesta y si habían sido revisados, respondió: "Si, habíamos entrado todos. No nos sacaron nada porque no teníamos nada". Acerca de algún altercado en la fiesta con otro grupo, respondió que "solo había sido con ese grupo".

Como se publicó ayer, el principal acusado de ser el autor material del crimen de Lautaro dijo ante la fiscal ser inocente. Ante la Fiscal de la causa negó haber cometido el crimen. Se trata de Rodolfo Maximiliano Grossi, de 40 años y propietario de la vivienda ubicada en 137 y 36, en el barrio San Carlos, donde se realizó el evento en el que mataron a Lautaro.

Durante la audiencia, Lacki exhibió al imputado una imagen en la que vio con un cuchillo y otra arma tipo barreta en sus manos. “El imputado dijo que no era un cuchillo, que eran barras de hierro de la reja, aún cuando la imagen permite ver que es claramente un cuchillo de carnicero”, explicó un vocero de la pesquisa. La misma fuente remarcó que “en esa fiesta, que se convirtió en una verdadera batalla campal, había mucha gente armada, pero Grossi fue detenido por los dichos de testigos que vieron cuando le clavaba el arpón a la víctima”.