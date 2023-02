“Wado no es mi candidato ni por casualidad”

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández, afirmó ayer que el camporista Wado De Pedro no es su candidato “ni por casualidad” y volvió a expresar su preferencia por la reelección del actual Presidente.

Cuando lo consultaron si el dirigente kirchnerista está en condiciones de lanzarse para los comicios nacionales, dijo que “no hago esas evaluaciones, porque si las tendría que expresar no van a satisfacer. (Wado) No es un candidato mío ni por casualidad. El candidato mío es el Presidente, ya lo he expresado y somos muchos lo que opinamos lo mismo”.

Aníbal Fernández aseguró que el presidente Alberto Fernández “tiene que ser el candidato” del Frente de Todos en el próximo turno electoral, “pero si a alguno no le satisface esa situación, habrá que salir a la cancha” en las Primarias con una competencia en el Frente de Todos.

Fernández, consideró por otra parte que está “resuelto el tema” en relación al descontento que habría manifestado el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, hacia el presidente Alberto Fernández por una reunión de organismos de derechos humanos con Luiz Inácio Lula da Silva durante la visita que el mandatario brasileño realizó la semana pasada al país.

“Hablé con ‘Wado’ el sábado y le expliqué lo que me parece a mí. Dialogamos en muy buenos términos los dos. Ayer sacó el tuit y me lo mandó por WhatsApp. Entiendo que es una bandera blanca para no generar conflictos de ninguna característica y resuelto el tema”, consideró.

También buscó bajarle los decibles a la renovada interna oficial la portavoz Gabriela Cerruti. “Me parece que la idea de políticos peleándose entre ellos o que haya internas no le hace bien a nadie, mucho menos a la política”, opinó.

Y añadió: “Cada uno puede decir lo que quiera y todos podemos pensar libremente un montón de cosas pero lo que tenemos que hacer es preservar la unidad del espacio y entender que no le hace bien a nadie que nos estemos criticando públicamente”.

Si bien su respuesta fue generalizada, Cerruti luego se refirió puntualmente al caso del ministro del Interior, quien en la noche del lunes se hizo eco de sus propios dichos e intentó bajar la tensión a través de su cuenta de Twitter.

“A veces pasa, pero está mal. Deberíamos encontrar la manera para que deje de pasar”, señaló finalmente en referencia al off de record que hizo circular el ministerio del Interior para dejar trascender el enojo de De Pedro con el Presidente por no haber sido invitado a un acto con Lula.