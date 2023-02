Adiós a Raquel Welch: la sex symbol que revolucionó los 60 con una bikini

Hay un momento clave en la historia de las juventudes que vivieron los 60: la actriz estadounidense Raquel Welch aparecía en la película “Un millón de años A.C.” “llevando el primer bikini de la humanidad”, según las promociones, una pose con la prenda es considerada una de las imágenes icónicas de los años 60, cimentada en la mente de millones de jóvenes de la época. Tal fue el magnetismo que supo acaparar en aquella década Raquel Welch, un verdadero ícono, que falleció ayer a los 82 años tras una breve enfermedad, según contó su familia.

Hija de un ingeniero aeroespacial boliviano que se mudó a Estados Unidos, su camino en la industria del entretenimiento comenzó de la mano de Elvis Presley con un pequeño papel en “Roustabout” (1964).

Pero su carrera despegó con la aventura prehistórica de “Un millón de años A.C.” (1966). La imagen de Welch y su icónico bikini afianzó su estatus de “sex symbol” en una cinta cuyo póster promocional pasó a la historia del cine, convirtiéndose en uno de los mayores símbolos sexuales de su época, al punto de que es reconocible aun sin haber visto la película. El poster, de hecho, aparece en homenaje en la película “Sueños de libertad”, colgado en la celda en la que se planea el escape del protagonista. Como un símbolo de la libertad, porque Welch fue, claro, ícono de una época de destape y mayor desparpajo en el cine y la sociedad.

“Las personas me veían como un símbolo sexual. ¡Pero en realidad era madre soltera con dos niños pequeños! ”

Claro que no es la única lectura posible sobre el uso de su imagen. Su belleza y potencial erótico fue aprovechado por la industria, que creó para ella uno de los apodos más machistas que se recuerdan en Hollywood: “El Cuerpo”. En la película, ataviada con ese bikini marrón, esquivaba pterodáctilos, pero solo tenía tres líneas de diálogo.

Aquella película, además, ató su carrera a esa imagen suya en bikini prehistórica, para siempre. La actriz confesó en su autobiografía “Beyond the Cleavage” (“Más allá del escote”) haber luchado con el estereotipo que marcó su carrera. “Las personas me veían como un símbolo sexual. ¡Pero en realidad era madre soltera con dos niños pequeños!”, exclamó medio siglo después. “¿Me imaginan en el afiche de la película con un niño en brazos y el otro en su cochecito? Rompe un poco el mito, ¿verdad?”

De todos modos, en una entrevista en 2018 dijo haber hecho las paces con su imagen de heroína sensual. “A menudo me preguntan si me canso de hablar de aquel biquini, pero la verdad es que no”, declaró a The Sunday Post. “Fue un acontecimiento importante en mi vida, así que ¿por qué no hablar de ello?”.

SU VIDA

Ganadora del Globo de Oro por su rol en “Los tres mosqueteros” de 1973, Jo-Raquel Tejada nació en Chicago el 5 de septiembre de 1940, y creció en California donde coleccionó premios en concursos de belleza. La estrella que actuaría en más de 30 películas y 50 series de televisión durante una trayectoria profesional de cinco décadas, protagonizó un breve matrimonio con James Welch, a quien conoció en la secundaria y con quien tuvo dos hijos antes de los 20 años, y luego se mudó a Dallas donde tuvo empleos como mesera y posó como modelo para afiches.

Pero en 1963 volvió a Los Ángeles, donde conoció al ex actor convertido en agente publicitario Patrick Curtis, quien la convenció a conservar el apellido Welch para ocultar sus orígenes latinos. Curtis se convirtió en su mánager y segundo esposo, la ayudó a convertirse en una chica glamorosa con cientos de portadas de revistas y múltiples películas, además de videos de ejercicio y libros de bienestar como “The Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program”.

Pero antes, Welch comenzó su carrera con algunos papeles secundarios en la gran pantalla, incluyendo “Roustabaout”, protagonizada por el rey Elvis Presley. El año del salto fue 1966: fue seleccionada por la 20th Century Fox en 1966 para protagonizar “Viaje fantástico”, dirigida por Richard Fleischer, y a continuación vendría el papel que la inmortalizó en el biquini de piel que marcaría su carrera, “Un millón de años A.C”.

“Yo pensaba que era una película épica de dinosaurios boba que íbamos a dejar debajo del tapete un día”, dijo en 1981. “Error. Resultó que yo era la Bo Derek de la temporada. La chica en el vestido de piel de la que todos decían ‘por dios, qué cuerpo’ y que esperaban que desapareciera de un día al otro”.

LA MUJER MÁS DESEADA

Pero no fue así: los éxitos siguieron para Raquel, que interpretó a Lust (Lujuria) para el equipo de comedia de Peter Cook y Dudley Moore en su película “Un Fausto moderno” y a una agente secreta en la sátira de espías “Fathom”, ambas de 1967.

Su belleza, seguro, capturó la atención de la cultura pop, Playboy la declaró “la mujer mas deseada” de la década de 1970, a pesar de nunca haber estado completamente desnuda en la revista. En 2013, alcanzó el segundo puesto de la lista de “Las mujeres más sensuales de todos los tiempos” de la revista Men’s Health.

Pero más allá de su imagen, y aunque apareció en películas de explotación, Welch tuvo una carrera brillante: sorprendió a muchos en la industria con actuaciones refinadas, incluyendo “Los tres mosqueteros”, de Richard Lester, que le valió un Globo de Oro, y junto a James Coco en “Fiesta salvaje”. También estuvo nominada a un Globo en 1988 por la película para televisión “Derecho a morir”.

Y además de actuar, Welch se desempeñó como cantante y bailarina. Sorprendió a muchos críticos y tuvo reseñas positivas, cuando protagonizó el musical de 1981 “Woman of the Year” en Broadway, como reemplazo de Lauren Bacall durante sus vacaciones. Welch regresó a Broadway en 1997 para un montaje de “Victor/Victoria”.

Pero aún entonces, con décadas de carrera, sabía que algunas personas no la tomaban en serio por su imagen. “No soy Penny Marshall ni Barbra Streisand”, dijo en 1993. “Ellos dicen ‘¿Raquel Welch quiere dirigir? Por favor’”.