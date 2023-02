Felipe Sánchez: “Cuando miro a la tribuna se me caen las lágrimas, es una gran emoción”

Felipe Sánchez es la gran sorpresa de este juvenil equipo de Chirola Romero. Si titularidad desde la primera fecha no estaba en los planes de nadie, a pesar de que la ausencia de Germán Guiffrey obligaba a que un pibe con poca o nula experiencia se metiera en el equipo.

Fueron sus goles en el alternativo que enfrentó a Instituto y a Montevideo City Torque los que llamaron la atención. Así, el pibe nacido en Rafaela el 7 de abril de 2004 se ganó el lugar, postergando a Tomás Fernández, Diego Mastrángelo, y Bruno Palazzo que buscaban ese lugar.

La victoria frente a Instituto, además de desatar un enorme festejo en los hinchas, le quitó un peso de encima a los pibes que lograron la primera victoria del campeonato ante su gente. En ese triunfo con varios rendimientos individuales importantes, Felipe Sánchez se destacó, especialmente por un par de cruces en el complemento dignos de un jugador de experiencia, mucho más allá de sus 18 años y sus cuatro partidos en primera división.

“Es una alegría enorme. Primera victoria en el Bosque, con nuestra gente, así que la alegría es doble”, remarcó el juvenil, con el festejo propio de un grupo de jóvenes que saben que le pusieron el pecho a una parada bravo que a la vez es una gran oportunidad individual para sus carreras. Felipe Sánchez lo sabe: “Queremos ir por más, siempre”.

“Me vengo sintiendo cada vez mejor. De los errores se aprende, como marca el famoso dicho. Gracias al apoyo de Leo y Mellu me voy sintiendo cada vez mejor en la defensa”, expresó el central. “Chirola me pide que meta, que sea aguerrido, que de todo por esta camiseta”, agregó el defensor a quien el DT conocía -como a la mayoría del plantel- de su paso por la reserva.

Felipe, tripero por herencia, sabe bien de que se trata defender la camiseta albiazul. “Es una emoción enorme por ser hincha del club y estar ahí defendiendo estos colores”, señaló. “Cuando miro a la tribuna y veo la gente está cantando, saltando, se me caen las lágrimas. Es algo hermoso”, remarcó, entre emocionado y agradecido por esa despedida especial de los hinchas. “Vamos, vamos los pibes te mete una presión de las lindas. Estamos todos muy contentos”, expresó, a la vez que contó las sensaciones suyas y del resto de los juveniles en este momento. “Los que venimos de abajo, que la luchamos siempre en este club hermoso, hoy vivimos una sensación inexplicable. Es muy lindo”, explicó.

“Es un club muy pasional, el viernes ante cada corte o barrida escuchaba el aliento de los hinchas”

Además, valoró el respaldo de los más grandes del plantel. “Los referentes nos ayudan todos los días para mejorar . El apoyo de la gente se siente, en todos los partidos están ahí y nos dan mucha confianza”. Uno de los capitanes, su compañero de zaga Leonardo Morales lo elogió tras el partido. “Está complicado igualarlo a Leo, que es un crack. Me llena de orgullo su elogio” a la vez que se ilusionó con el futuro más allá de que note el abrupto paso de reserva a primera, ya que “la diferencia física se nota, pero con los dobles turnos que hicimos en la pretemporada y todo lo que le metimos con el profe nos sentimos muy bien. Vamos por este camino que es muy bueno”, manifestó el defensor.

Como no podía ser de otra manera, la familia estuvo presente en los agradecimientos, especialmente su padre, el exjugador Antonio Sánchez Astrolog. “Estoy muy contento por él viejo que siempre me apoyó en todo y siempre está. Él trata de no meterme presión, me deja tranquilo y que haga las cosas a mi manera. Toda mi familia me apoyó desde que arranqué a jugar al fútbol, así que les agradezco también a ellos”, manifestó, rodeado por amigos y familiares.

Por otra parte, valoró que por segunda fecha consecutiva conservaron la valla invicta. “Que no nos conviertan goles también suma. Mientras mantengamos el arco en cero, mejor para la defensa y para Tomy que está haciendo muy bien las cosas” y valoró el respaldo de Chirola que lo hace crecer ya que “el correr de los partidos me da mucha más confianza para salir a la cancha a dar todo y hacerlo de la mejor manera”.