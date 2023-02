Dramático relato de la abuela de las gemelas argentinas que cayeron desde un balcón: habló de bullying

Aún sigue la conmoción por el caso de las dos gemelas argentinas de 12 años que se tiraron de un balcón en Barcelona, donde una de ellas lamentablemente murió y la otra aún sigue hospitalizada en estado delicado.

El hecho ocurrió en la localidad de Sallent, en la región de Cataluña y aún se continúan con las investigaciones. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-2-22-11-53-0-investigan-en-barcelona-la-caida-desde-un-balcon-de-gemelas-argentinas-una-murio-y-la-otra-esta-grave-informacion-general).

Quien habló del caso fue su abuela, donde afirmó que las pequeñas sufrían bullying y aunque sus papás lo hablaron las autoridades del colegio "no hicieron nada" desde el establecimiento educativo.

A su vez, también se refirió a la salud de la menor que aún sigue luchando por su vida, internada en el Hospital Parc Taulí, donde relató que podría ser intervenida quirúrgicamente este viernes y que tiene "varios huesos rotos".

“Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija (la madre de las hermanas) porque está en shock”, señaló.

Vale recordar que en esta misma sintonía, uno de los primos de las adolescentes, había manifestado: “Sus padres hablaron con la dirección del colegio y del instituto. Eran dos niñas muy buenas que no se metían con nadie, pero había un grupo que se reía de ellas por su acento. Dos criaturas hermosas y pequeñas que no habían aprendido todavía a vivir y que siempre estaban sonriendo. Lo estaban pasando mal y de hecho tenían hora para ir al psicólogo. Pero sus padres no eran conscientes de que la situación era tan grave”.