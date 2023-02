Grave denuncia por abuso sexual a un participante del Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos no es noticia por el rating. La segunda temporada por el momento no resulta atractiva y pierde por goleada ante Gran Hermano, el gran reality de Telefé. Es más: de arrancar en el horario "prime time" de las 22 horas, pasó a las 18. Esto demuestra su baja efectividad.

Lo cierto es que en las últimas horas, Florencia Moyano, participante de la competencia, denunció a Juan Martino por abuso sexual. Ambos tuvieron encuentros amorosos durante su estadía, pero ocurrieron varias cosas que a la influencer no le gustaron. Por eso, acudió a la Justicia, con videos y pruebas.

Su abogado, Roberto Castillo, detalló: "Flor necesitó ayuda psicológica y empezó a tener en mente la posibilidad de iniciar una denuncia. Me costó mucho porque ella estaba muy asustada y muy angustiada. Le costaba mucho contar lo que había pasado en El Hotel. Después de muchas entrevistas logramos detectar seis tipos de abusos”.

Por su parte, un panelista de intrusos reveló mas información: “Lo que me cuenta el abogado es que él le tocó la cola a ella, sin su consentimiento. Yo le pregunté a Juani Martino por esto y él me dijo: ‘Sí, le toqué cola una vez en la pileta y ella me tocó la cola a mi. Pero fue en un juego de pareja’”.

"Yo tenía una relación con ella, punto, eso es todo. Es lo que se ve. Obviamente no hubo ningún problema de otra índole. Hay que ver qué dice ella. Hasta el último día que estuve (en el reality) estaba todo bien", dijo el participante.

En la denuncia que se difundió recién este jueves, Moyano advirtió: “Juan al principio me escuchaba, me aconsejaba. Y pasó de aconsejarme en apariencia y sin interés, a imponerme qué decir y qué hacer. Esto se dio cuando él comenzó a cansarse de mí, de que yo compartía tiempo con él, pero yo no quería tener relaciones sexuales”.

En esta misma línea, remarcó: “Cuando le dije que no quería tener relaciones sexuales, sustituyó los intentos de conquista por conductas violentas, tendientes a manipularme y hostigarme en la convivencia. Aunque en principio lo hacía de manera solapada, no lo hizo adelante de todos y tampoco era una actitud constante”.

Algunas frases de su relato

- "En el tercer día del programa, Juan ganó un juego a partir del cual se le habilitó en forma de premio elegir la persona que lo acompañe a dormir a la suite. Dicha elección me incomodó, dado que recién conocía al denunciado, pero eso no fue nada en comparación con los hechos que se fueron suscitando con posterioridad. Una vez que comenzamos a compartir el cuarto, me incomodó con preguntas tales como si se podía quitarse la remera. A lo cual contesté que no, pero se la sacó igual. No le di relevancia pero viéndolo en retrospectiva, fue la primera muestra de una persona que no reconoció límite alguno para mi integridad sexual y psicológica”

- “Él hablaba en doble sentido sobre que estaba caliente, refiriéndose a su miembro, al sexo y demás cuestiones que me hacían sentir incómoda. Pero yo intentaba disimular porque tenía un poco de temor y hasta vergüenza. Y por el contexto, dado que me encontraba en un reality de televisión, lo que me llevaba a razonar de manera errada considerando que, como yo me puse en esa situación por mi trabajo, quedaría mal si comenzaba con reclamos a un compañero, por ser hasta ese momento un desubicado que constantemente hablaba de sexo y que intentaba permanentemente tener contacto físico conmigo"

- "El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola (...). Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas"

- "Hecho dos: un día en el que ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva, se metió detrás de mi vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Y constantemente intentaba bajarme la ropa, lo que me ponía en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba"

- "Una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales, a lo que me negué. En otra ocasión cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones, situación que logré repeler"

- "Otra situación ocurrió en la pileta, cuando estábamos en grupo en unos inflables, y me metió el pie en la cola. Ante lo cual yo reaccioné muy mal, lo expuse, por lo que él se enojó y me insultó con mucha violencia diciendo que yo era una ‘botona’, que era una ‘frígida’ y demás agravios de esa índole"

- "En otra oportunidad, se metió en el baño y comenzó a tocarme. Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro, sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbó espiritualmente y psicológicamente. Me sentí peor que nunca, totalmente ultrajada, indefensa y denostada”