Caso Lucio Dupuy: “Si lo hizo, tiene que pagar”

Aún sigue la conmoción luego de que los jueces de Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, La Pampa, declararan culpables a la madre, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez no quedaron dudas: ambas mujeres fueron las asesinas de Lucio Dupuy.

En términos técnicos, Valenti fue considerada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

En este contexto quién rompió el silencio durante las últimas horas fue el hermano de Páez. “Si algo hizo lo va a tener que pagar (por su hermana). No va con mis principios eso. Para el culo estamos nosotros”, contó el joven de 27 años.

Y además agregó: “Por más que estoy escuchando música y cocinando, estamos mal. La gente que nos conoce, nos da un abrazo, nos contiene”.

El hermano, conmovido por el caso, además reconoce que siempre fue muy unido a Abigail. “Nunca fuimos problemáticos, cero violencia y esto nos afectó” y aclaró: “Si cuento quién era mi hermana nadie me va a creer. Cambió un montón por Magdalena. Ella no estaba cuerda, pero no quiero hablar de ella porque tendrían que hablar con sus padres. Tenía muchos problemas, era muy anti varón”.

En ese punto coincide con la familia Dupuy, que sostiene que el homicidio debería haberse agravado por “odio de género”.

“Esto se vincula con la ´muerte al macho´. Magdalena odiaba a los hombres, tenía mucho rechazo. No podías sentarte a charlar con ella”, cuenta sobre su cuñada. Y recuerda lo sola que estaba hasta que empezó a salir con Abigail: “No tenía amigos ni rumbo. Se vino con mi hermana a Santa Rosa y nos cagó la vida”, relató el hombre que tal como lo hizo todo el país, pidió justicia por el nene asesinado.