Una tijera para cortar la mala racha y empezar a crecer

Estudiantes se sacó la bronca contenida de la mejor manera: con un gol desde afuera del área en el minuto 49, cuando un empate con sabor a poco parecía instalarse en UNO. Fue tan festejado el gol que hasta Mariano Andújar, el capitán del plantel, corrió desde el arco hasta el área de enfrente para abrazarse con sus compañeros. El Pincha se dio el gusto de ganar por primera vez como local, sacó el último invicto que le quedaba al torneo y dio un paso para adelante en el debut de Eduardo Domínguez como entrenador. Fue 2-1 sobre Huracán gracias al derechazo de tijera de Santiago Ascacibar desde afuera del área, un golazo que valió más que un triunfo.

El equipo no jugó en un nivel superlativo y todavía tiene muchas cosas por corregir. Al ciclo incipiente de Domínguez le queda bastante por recorrer para empezar a verse la mano del entrenador, pero al menos se vio una entrega total de los jugadores para conseguir un triunfo vital y necesario. Desde ese lugar de la confianza podrá caminar con mayor seguridad en la previa al clásico y de cara a la continuidad en la Liga Profesional, que tras la disputa de la próxima fecha tendrá un parate de una semana.

En el primer tiempo se vio una mejoría en el equipo, que no fue el mismo de antes, tuvo juego asociado, hizo ancha la cancha y mostró solidaridad entre sus jugadores, un aspecto fundamental para poder sacar ventaja en el competitivo fútbol argentino. No fue una maravilla ni mucho menos y no enamoró... pero en esos 45 minutos estuvo un escalón por encima a lo mostrado en las primeras seis fechas.

Domínguez se aferró a los jugadores históricos para comenzar el juego. Y tres de ellos le dieron la razón en los primeros 45 minutos. Mauro Boselli marcó el 1-0 anticipando un remate débil de Rollheiser a poco de comenzado, Mariano Andújar evitó el empate rápido de Juanchón García tras un mal despeje de Godoy y José Sosa fue, en buena parte del primer tiempo, el conductor que tanto necesitaba este equipo, con pases rápidos y de primera, como en la jugada que terminó en el gol de Boselli.

Mauro Boselli, autor del primer gol de Estudiantes. El delantero no estuvo muy activo, pero no perdonó la chance que tuvo / Dolores Ripoll

A los 11 minutos, precisamente, el Principito abrió a la derecha una pelota para que el lateral derecho llegara el fondo y ensayara un centro que tras el despeje conectó Rollheiser. La pelota iba al palo y tal vez podía ser el gol esperado, pero el goleador del Mineirao se anticipó para hacer explotar al estadio. Por poco estaba habilitado y sirvió para arrancar el partido con la mínima diferencia, que casi se nivela en la jugada siguiente. Se durmió Leo Godoy y Mariano Andújar salvó lo que era inevitablemente el empate.

En adelante el Pincha manejó la pelota con toques cortos y siempre con sus laterales en ataque. Le fue mejor por la derecha que en el lado opuesto. Incluso Rollheiser y Pablo Piatti cambiaron algunas veces.

Manejó la pelota y tuvo buenas sociedades. No mostró demasiada intensidad y por eso pese a enfrentar a un rival que jugó con 90 por ciento de suplentes no pudo liquidar un partido que pintaba para tres puntos en el bolsillo.

En el segundo tiempo el entrenador Pincha metió mano en el equipo (Zuqui y Carrillo por Sosa y Boselli) inmediatamente después que Diego Dabove pusiera en cancha a tres de sus jugadores titulares: Santiago Hezze, Juan Garro y Valentín Burgoa, que equilibraron las acciones y lo posicionaron mejor. Por primera vez en el partido los de Parque Patricios manejaron más y mejor la pelota.

El equipo mostró mayor lucidez en la creación pero los mismos errores defensivos de antes

Pese a un cabezazo franco de gol de Luciano Lollo y una llegada de Emmanuel Mas por izquierda, Huracán estaba mejor y por eso no sorprendió demasiado el empate de Garro, que aprovechó un error defensivo de Estudiantes, primero de Mas, luego de Zaid Romero y el quedo de todos tras el rechazo de Andújar. A empezar a nuevo a los 18 minutos.

Esa jugada y otras llegadas que luego tuvo la visita, desnudó que Estudiantes no es más sólido en defensa cuando juega con cinco defensores. La presencia de Jorge Rodríguez no potencia en absoluto a los centrales e incluso un par de malos rechazos pudieron costarle muy caro. Está aquí, al parecer, el punto del equipo que el nuevo DT tendrá que trabajar más para lograr un funcionamiento deseado.

Tras el empate el Pincha se fue por la victoria. Probó Patti desde afuera y un minuto después Benjamín Rollheiser desperdició un mano a mano con Chávez. A los 35 minutos lo erró Carrillo y acto seguido el Rusito Ascacibar remató por encima del travesaño.

Un gol anulado por claro off side de Carrillo y más chances desperdiciadas anticipaban un final con pocas luces. Pocos imaginaban que en el cuarto minuto de descuento podía llegar la victoria que merecía. Un centro desde la derecha de Matías Godoy y una tijera de Ascacibar para cortar la mala racha, ganar por primera vez en 2023 en UNO y empezar a buscar un mejor funcionamiento colectivo.

