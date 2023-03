El operativo se seguridad para el clásico platense: botellitas, horarios y zonas custodiadas

El próximo domingo la ciudad se paralizará -futbolísticamente, claro- con la edición 166 del clásico platense. Gimnasia recibirá a Estudiantes desde las 16.30 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con el arbitraje del mundialista Facundo Tello.

Uno de los temas que siempre acapara la atención es la seguridad y las medidas que se adoptan en los operativos especiales para estos eventos.

Sobre ese tema, el titular del Aprevide Eduardo Aparicio, dio algunos detalles para el próximo domingo. "Ayer -por el martes- tuvimos la primera reunión de coordinación. Las puertas se abrirán 3 horas antes de partido, les pedimos a los hinchas que vengan temprano. Estamos pensando en algo alternativo con música, para que sea una fiesta, que esté acorde a las circunstancias y que puedan recibir de buena manera a sus hinchas. Esto lo están intentando varios clubes del fútbol argentino, como Racing, Independiente, Lanús antes del comiendo del partido, ponen en los alrededores de su estadio un DJ, gastronomía, para que, previo al partido, los simpatizantes pasen un momento grato.



Sobre la cantidad de espectadores que hay para este el clásico en el Bosque el funcionario detalló que "está habilitado para 27 mil espectadores. No está permitido vender entradas generales, vamos a darle prioridad a los socios. A los dirigentes de Estudiantes los vamos a ubicar en los palcos de abajo, la parte vidriada. Nos pareció bien porque entran y salen con comodidad y están resguardados. Pero esto va a ser una fiesta futbolística y me parece que así tiene que ser.



Aunque la ola de calor ya comenzó a bajar desde hoy, el tema del permiso para el ingreso de las botellas de agua, Aparicio dijo que "se permitirá si la temperatura es por encima de lso 35 grados, caso contrario no.

En cuanto al operativo por fuera de la zona del Bosque, dijo que "culturalmente el equipo que gana sale a festejar. Lo único que le pedimos es que lo hagan en tranquilidad. Es un partido de fútbol, se que es el clásico rival, de barrio, pero no hay que agredirse. Tenemos móviles en Plaza Moreno, en la Catedral en la parte de la iglesia. Toda esa zona va a estar custodiada por los cuerpos policiales".