Una familia denunció estar de rehén en su propia casa

La vida de Ángel Antonio López (47) está cruzada por la tragedia. En 2015 fue la muerte del hijo de su pareja, Brian Guzmán (21), en un episodio que la Justicia platense aún investiga bajo la hipótesis de homicidio, y hace pocos días, la pérdida de un sobrino adolescente del que tenía la tutela. En este caso, por un suicidio.

De profesión albañil, hace años se radicó en la zona de Las Quintas, sobre la calle 529 entre 148 y 149, donde, según contó, pudo ir mejorando su vivienda con mucho esfuerzo.

La finca, de material con dos plantas, resaltaría en un barrio de casas bajas, algunas de condiciones muy humildes.

Sin importar el esfuerzo y el sacrificio realizado, a decir de López, varios vecinos lo habrían empezado a mirar con recelo. También lo acusarían de situaciones que no serían reales. Como por ejemplo presuntos maltratos hacia sus sobrinos, entre ellos el que decidió quitarse la vida.

Sobre ese caso, el hombre aclaró en diálogo con este diario que el terrible episodio ocurrió a una cuadra de su domicilio, donde está el padre biológico del menor.

“Hace años me hice cargo de él y de sus hermanos. Cinco en total. Tuve su tutela y siempre los traté con afecto, amor y les inculqué el camino del estudio para que pudieran tener un futuro mejor, con oportunidades”, destacó.

“Pueden consultarlo en la escuela y en mucha gente del barrio, que me conoce. La decisión que tomó mi sobrino, creo, tuvo que ver con problemas de índole personal, entre ellos un desengaño amoroso. Lo que dicen de mi es totalmente falso. Soy una persona de trabajo”, agregó.

Precisamente, como este diario informó en una edición anterior, en ese sector de la Ciudad, después de la muerte del joven, se registraron incidentes de proporciones, que motivaron la intervención de la Policía.

Fue cuando un grupo de pobladores rodeó el inmueble de López y lo atacó a piedrazos. También lo vandalizó con pintadas.

Lo ocurrido resultó tan grave, que desde ese día en el lugar quedó una custodia para prevenir nuevos episodios de violencia.

Claro que para López el evento también dejó consecuencias.

“Insólitamente, el comisario me dijo que me tenía que ir de mi casa. En vez de ir a buscar y detener a quienes tiraron piedras y me amenazaron, me puso contra la espada y la pared. O me iba o levantaba la guardia, que significaría el final. La ocupación de mi propiedad, que sospecho es lo que en realidad busca esta gente”, conjeturó.

Volviendo sobre la interacción familiar, López resaltó que vive con su pareja, con su hijo y con los sobrinos. Incluso añadió que, después del suicidio, “una hermana mayor se los llevó de mi casa, en medio de la tensión que había, pero a los pocos días volvieron solos. Que les hagan una Cámara Gesell, que le hagan estudios médicos. Ahí verán que lo del maltrato es solo una infamia, una excusa para conseguir otro objetivo”.

LA INTERVENCIÓN DE ROSA BRU

En el marco de la causa que investiga el homicidio de 2015, López tomó contacto con la Asociación Bru. Y allí conoció a Rosa Schonfeld, que ayer lo acompañó hasta la redacción de EL DIA, en una clara señal de apoyo a su reclamo.

Concretamente, López quiere que identifiquen a quienes atacaron su vivienda y que los metan presos.

“Es toda gente con antecedentes y que la Policía de La Unión conoce muy bien. Por eso me resulta extraño lo del comisario. Me sacó de mi casa y a los violentos no los van a buscar. Es algo inaudito”, expresó.

Lo mismo aseveró Rosa Bru: “Es todo muy raro. Ángel es un hombre trabajador, que tiene a los chicos contenidos. Algunos no sabían ni leer y llegaron a la bandera. Es muy fácil de comprobar ante tantas mentiras”.

Según López, su familia quedó encerrada en la casa, sin poder salir por miedo a represalias y él duerme en una camioneta, lejos del barrio.

“No quiero exponer a nadie a otra situación como la que pasamos. Pero todo se resolvería si van a buscar a los que están detrás de todo esto. Necesitamos seguridad”, comentó.

La investigación recayó en la UFI N ° 3 de La Plata, con conocimiento del juzgado de garantías del juez Guillermo Atencio.

Cabe destacar que ante una consulta de este diario, las fuentes prefirieron mantener absoluta reserva para no alterar el resultado de algunas diligencias que ya estarían en desarrollo.