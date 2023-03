Denuncian intoxicación de varios alumnos en una escuela de Gorina

En medio de las protestas por las condiciones en las que se dan las clases en medio de la ola de calor, padres de un colegio de Arturo Seguí denunciaron que sus hijos se intoxicaron al ingerir alimentos en mal estado en la escuela.

Esta presunción derivó en la convocatoria, durante la mañana de ayer, a una manifestación en la puerta de la Escuela Nº 32, situada en la diagonal 144, entre 414 bis y 415, donde manifestaron que los niños presentaron malestar estomacal tras consumir alimentos, agua y leche en mal estado.

Según pudo saber este diario, un niño debió ser hospitalizado y puesto en observación mientras que otros diez presentaron cuadros de vómitos y diarrea. Todos los alumnos tienen entre 9 y 10 años.

Preocupados por la situación, los padres expresaron que las autoridades “tienen que cerrar la escuela y dar clases virtuales, hasta que se capaciten las 8 horas para que puedan estar los chicos ahí adentro y sino que acoten a 4 horas nada mas”.

En ese sentido, una de las mamás interpeló al resto y exclamó: “Yo entiendo que todos los papás trabajan, que todos tienen obligaciones, tienen sus hijos en sus casas, pero si somos diez papás en cada reunión que vamos a hacer no nos van a dar bolilla. Hay un nene internado, esto es una locura esto no puede seguir así”.

A su vez, en esta misma línea, sostuvo que “los chicos necesitan sus derechos. Hasta que no solucionen el gas, no tendrían que haber entrado a la escuela”.

No se trata de la primera situación que genera malestar en los padres ya que según señalaron “por la ola de calor de la semana pasada, no suspendieron las clases”. En ese momento “querías retirar temprano y te negaban retirarlo temprano si no tenias una justificación, ¿qué más justificación que la ola de calor?”.

Por último, los padres que encabezan los reclamos por la falta de agua, gas e higiene -que afirman que el colegio no tiene- manifestaron que “necesitamos que nos apoyen. La directora no se va a comer una empanada podrida o un sándwich duro”.

Reclamos en distintas escuelas

Desde que comenzó el ciclo lectivo los reclamos vienen siendo moneda corriente en las diferentes escuelas de la ciudad. Las altas temperaturas y la falta de suministro de servicios esenciales provocan que las clases no puedan desarrollarse con normalidad.

El viernes por la mañana la Primaria 1 de 8 entre 57 y 58, tuvo que suspender las actividades ante la falta de agua. Si bien las autoridades dieron aviso a las familias a través de un mensaje de WhatsApp, al haber sido enviado cerca del horario de ingreso, muchos padres se enteraron cuando ya estaban en la puerta del establecimiento con sus hijos.

A lo largo de la semana el Normal 2 tuvo que suspender las clases en diferentes oportunidades. Los inconvenientes comenzaron el martes por la tarde cuando por falta de luz y agua decidieron levantar la jornada escolar. El miércoles tampoco hubo porque se realizó una movilización y el jueves continuaban sin servicios básicos por lo que los chicos no pudieron asistir a la escuela. Por último el día viernes muchos padres tomaron la decisión de no mandarlos por miedo a llegar a la institución y encontrarse con que todo seguía igual.

Lo cierto es que estos problemas recurrentes en las instituciones escolares fueron potenciados por las temperaturas que azotan a la ciudad desde hace semanas.

Es que sin suministro eléctrico los chicos deben cursas sin ventiladores sumado a la falta de agua aumentan el riesgo de que sufran descompensaciones.

Es por eso que en la Escuela Secundaria Media Nº 27, de calle 35 entre 16 y 17, los estudiantes hicieron una sentada en las afueras del lugar por la falta de “ventiladores, estufas y agua potable”.

La Escuela Italiana también se sumó a los reclamos. El establecimiento educativo que se encuentra en calle 44 entre 17 y 18, no tuvo clases debido a cortes de luz que afectó a todo el barrio y zonas aledañas.

También se hicieron eco de los reclamos: la comunidad educativa de la Primaria 107 de 31 y 510 de Hernández, el Jardín de Infantes 974, la Primaria 46 y la Secundaria 37, que funcionan en 131 y 69 (Arana).

En tanto el Normal 3 (58 y 8), el Albert Thomas (1 entre 57 y 58), Monseñor Alberti (19 entre 62 y 63), la Primaria 66 (Barrio Hipódromo) y los colegios de la zona de Plaza Máximo Paz en 13 y 60, también manifestaron sufrir inconvenientes por el impacto de las temperaturas extremas en las aulas.