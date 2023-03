Reapareció Guzmán: contradijo y le apuntó a Cristina

A ocho meses de su resonante salida del gobierno nacional, en donde se desempeñó como Ministro de Economía, reapareció Martín Guzmán, hizo un análisis de la situación argentina , contradijo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que “sí importa” el déficit fiscal en la corrida inflacionaria y la cuestionó por querer “despegarse” del Gobierno del que “es parte”.

La semana pasada, la ex mandataria recibió en Viedma un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro y, en el marco de su exposición, tiró dardos a mansalva que, curiosamente, tuvieron como blanco la actual gestión. Con una extraña distancia, como si fuera un actor externo y no la Vicepresidenta de la Nación, Cristina habló en su discurso de “salarios por el piso”, de “inflación del 100 %”, de una “suba desmedida de los precios” y advirtió que “estamos sin moneda”. En ese marco, también aseguró que “el déficit fiscal no es la causa de la inflación en Argentina”.

Ayer, Guzmán salió al cruce de esas declaraciones. En el marco de una entrevista radial, dijo que “el déficit fiscal sí que importa para la inflación en un país que no tiene suficiente acceso al crédito y que tiene la moneda muy débil, una economía bimonetaria”. De todos modos, dejó en claro “el déficit fiscal no es la única causa de la inflación. Vos podés bajar el déficit y tener más inflación, de hecho es lo que viene ocurriendo y pasó durante la gestión del gobierno anterior”.

Cristina había argumentado su teoría diciendo que existen países que tienen déficit fiscal y una tasa de inflación baja, algo que Guzmán cuestionó. Sin nombrarla, dijo que “las comparaciones con los países se pueden hacer sabiendo también cuales son las diferencias”.

En el mismo sentido, advirtió que si bien el déficit fiscal es un factor importante en la inflación, no es el único: “Es importante ir ordenando las cuentas públicas, ir convergiendo a una situación equilibrada y también tener en cuenta las circunstancias que se van presentando. Tampoco hay que ser dogmáticos y decir siempre si o si tiene que bajar el déficit, no. Eso tampoco. Pero la Argentina necesita ir por ese camino junto a un camino productivo”.

EL ACUERDO CON EL FMI

Durante su presentación en Viedma, Cristina Fernández había apuntado indirectamente contra Guzmán al cuestionar la negociación para reestructurar la deuda con el FMI y sostuvo que Argentina va a tener que “revisar” las condiciones de ese acuerdo por una deuda de 45 millones de dólares.

Consultado por estas declaraciones, Guzmán respondió que “en términos vulgares, yo me fajé a muerte con el FMI en los últimos meses por un tema en particular que era la tasa de interés. Había distintas visiones: el Fondo quería un aumento muy grande de la tasa de interés, algo parecido a lo que se hizo con el Programa anterior de 2018 bajo la premisa de que eso iba a generar mayor estabilidad de precios y lo que yo le decía era que la Argentina no puede sostener una tasa de interés real arriba de la inflación 15, 20 puntos”.

“Si yo no renunciaba la Argentina iba hacia un lugar mucho peor”, dijo Martín Guzmán

Según el ex funcionario, “es importante que las negociaciones con el FMI se tomen como negociaciones políticas y no como negociaciones técnicas para construir el apoyo para las políticas que Argentina necesita”.

Incluso, se atrevió a aconsejar a los que llevan adelante la reestructuración de la deuda al asegurar que lo que debería hacer el Gobierno es negociar con el FMI “para poder hacer la política económica que quiere” y dijo que eso era lo que él hacía con el presidente Alberto Fernández.

De todos modos, cuestionó a las autoridades del Fondo por la inflexibilidad de sus políticas que “no cambiaron ni en la pandemia, ni con la guerra” y que algunas, como la tasa de interés, son “vergonzosas y hasta faltas de ética”.

MÁS PALOS PARA CRISTINA

Por otro lado, se refirió al fluido vínculo que mantenía con Fernández de Kirchner, algo que se quebró abruptamente “cuatro días antes de la firma del acuerdo con el Fondo y eso fue importante para la dinámica que siguió”. En otro tramo de la entrevista, y sin mencionarla, le pegó por la costumbre de criticar punzantemente a un gobierno del que es parte: “Hay gente del Gobierno que busca despegarse pero es parte. Cuando te eligen, te eligen para gobernar”.

Muy por el contrario fueron sus declaraciones para el Presidente: “Le ha tocado lidiar con circunstancias extremadamente difíciles, desafiantes. Pensemos que cuando asume, la Argentina tenía crisis de deuda, no tenía crédito en ninguna moneda y, en ese contexto, llega la pandemia. Teníamos que renegociar la deuda con el FMI, ocurre la guerra en Ucrania y como si fuera poco ahora viene la sequía”.

Además, el ex Ministro dijo que “si yo no renunciaba la Argentina iba hacia un lugar mucho peor”. Y remató: “Había que actuar con cierta responsabilidad porque no importan los roles, ni las posiciones, sino pensar siempre en el país. Lo que se hizo fue cuidar a la Argentina porque no era posible gestionar de esa manera la política económica e íbamos hacia un lugar mucho peor si seguíamos en ese camino”.