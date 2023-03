“Ringo. Gloria y muerte”: la triste, solitaria y final tragedia de un héroe de barrio

El deporte es ya una parte de la industria del espectáculo, y Oscar “Ringo” Bonavena lo supo antes que muchos, que casi todos: entrañable “bocón” de barrio, argentino hasta la médula a pesar de haber desarrollado su carrera en Estados Unidos, el inigualable Ringo llegó armado solo de sus puños y su carisma a la cima del boxeo, cuando peleó en 1970 contra Muhammad Alí. Solo seis años más tarde, con 33 años nomás, lo alcanzó la bala asesina del guardaespaldas del mafioso Joe Conforte que también era su representante.

Todos esos matices intenta relatar, desde el viernes, “Ringo. Gloria y muerte”, serie de Star+ sobre el púgil de Parque Patricios que hoy tendrá, desde las 20, su preestreno por ESPN. Es la historia de “un héroe muy cercano al pueblo”, dice Martín Slipak, que en la serie interpreta a su hermano Vicente (“un poco su cable a tierra, lo guía, le dice cuando se está equivocando”).

También, la historia de “un pionero de la comunicación, un instagramer sin teléfono”, dice entre risas el director de la serie Nicolás Pérez Veiga. “Un personaje pop”, al que el público sentía cercano porque, lejos de ser un artificio, un personaje, “él era así, vivía así en su casa, vivía así en los estudios de televisión”.

Es la historia de un gran showman, y a Jerónimo Giocondo Bosia, que encarna a Ringo, lo ponen a pelear tanto como a cantar y actuar. Bonavena participó de “Viendo a Biondi”, también del teatro de revista de la época, y se metió en líos de polleras con Zulma Faiad. Grabó “Pío Pío Pa” junto a Los Shakers. Pionero, incluso llevó las cámaras al interior de su propio hogar familiar, donde semana a semana compartía con la audiencia sus almuerzos junto a su madre, Doña Dominga, y rivales del box que invitaba para la ocasión.

“Por suerte no fue solo actor ni cantante. Pero era un gran provocador, un gran personaje. Hoy no se ven personajes así, creo que los deportistas saben que no es lo mejor para su mercado”, opina Slipak. Lucila Gandolfo, que encarna a Sally Conforte, la mujer del mafioso Joe, concuerda: “Fue su forma de venderse, una movida inteligente: podían quererlo o no quererlo, pero se acordaban de quien era”.

La presencia mediática de Ringo le permitió a Jerónimo Bosia poder meterse mejor en la piel del histórico boxeador. “Investigué todo: vi todo tipo de videos, observé cómo se manejaba con la prensa, los gestos”, cuenta Bosia. Esa omnipresencia de su imagen en los medios, claro, suponía también un desafío, como suele ocurrir en estas biopics y bioseries: encarnar al mito es brindar una versión del mito, y dejar afuera otras.

Pero, dice Slipak al respecto, “cuando un actor tiene algo para aportarle al personaje, la gente no se pone crítica. Creo que Jerónimo encontró el equilibrio exacto entre componer a ese Ringo conocido, con sus gestos, y aportarle un montón de cosas, crear su propia composición de Ringo. Jerónimo muestra una faceta muy hermosa, muy sensible, que hace que el personaje de Ringo que tenemos en la cabeza se vuelva más profundo”.

LA TRAGEDIA

“Ringo. Gloria y muerte” es la historia de ese Ringo íntimo, un pibe de barrio apegado a sus afectos, sencillo y bonachón. Pero también, y sobre todo, la de Ringo y la de la serie es la historia de una tragedia: la serie comienza y termina en ese ocaso de Bonavena, a seis años de su pelea con Ali; no consigue peleas y ha viajado a Estados Unidos para intentar resucitar su carrera. Para hacerlo, sin embargo, se alía con el mafioso Joe Comforte, y con su mujer Sally.

Pero incluso en aquella sórdida Nevada de 1976, donde una bala le romperá el corazón, a la que llega un Ringo casi vencido, golpeado por la vida, separado de sus afectos, sigue siendo aquel pibe, y no puede evitar entablar una relación de cariño con Sally, quien es en realidad, más que la mujer de Joe, la que mueve los hilos en la pareja.

La encarna Lucila Gandolfo, recordada por sus papeles en “Esperanza mía” y “Soy Luna”, y que habla a la perfección el idioma inglés, ya que su familia materna es originaria de Inglaterra y ha estudiado en escuelas de arte como el Boston Conservatory y en la Royal Academy of Music.

“Hablé inglés en casa toda la vida, no era un desafío”, relata Gandolfo. “Pero sí el hecho de buscar un acento y tratar de hacerlo propio: un desafío divertido. Y a veces aparece otro muñeco en uno, cuando empieza a hablar en otro idioma, que favorece que aparezca el personaje, otra faceta de uno”.

Gandolfo, como Bosia, buscó material de archivo para ponerse en la piel de Sally. “Encontré algunos videos, traté de escucharla: traté de meterme en ese personaje. También había que trasladarse a la época, al lugar”, explica. Ese es el equilibrio que los actores tienen que enfrentar al trabajar en series biográficas: componer un personaje (la serie es, después de todo, una obra de ficción que especula sobre el tórrido final de Ringo) pero anclándose en la persona real, en su manera de estar, su caminar, su decir.

EL AUGE DE LAS BIOPICS

Un desafío cada vez más frecuente para los actores en esta era de biopics, muchas de ellas ligadas al deporte. “Es un poco como el auge de ‘Gran Hermano’, es el auge de ver cómo funciona la vida del otro. Cuando aparecen estas biopics, nos gusta saber, a los seres humanos, de esas vidas: en las peluquerías están las revistas para que uno lea esas historias. Creo que es para sentirlos cercanos, ponerlos a la par, entenderlos: somos todos seres humanos. Y más allá de que vos hayas triunfado, hayas sido un ídolo o no, poder ver la humanidad de esos personajes es, creo, lo que hace que las biopics se hayan puesto de moda”, dice Gandolfo al respecto.

Y agrega Slipak: “Poder volver a mirar estos personajes que están tan endiosados, llevarlos al planeta Tierra, entender que son pares nuestros, que Los Beatles fueron cuatro pibes que tuvieron los mismos miedos, miserias y errores que nosotros, creo que nos alivia”.

Y agrega: “También creo que es una época donde se están reinterpretando muchas cosas, se ve en la música, en el arte, se agarran cosas que ya existen y se reinterpretan. Creo que la biopic es una forma de reinterpretar lo humano, de darle una nueva mirada a algo de lo que teníamos otra mirada, parcial”.

Los grandes mitos deportivos de una nación, después de todo, dicen mucho, muchísimo de un país. Ahí están los mil mitos de Diego, el Dios nacido del barro, el caballero Fangio, un héroe de otros tiempos, un héroe chacarero, o la violencia de Monzón, ya retratada en la pantalla también a partir de su sórdido final. ¿Qué dice Ringo de nosotros? “Venimos de una sociedad del reme: está en el ADN el subsistir”, opina Slipak. Y quizás el que llega, después de tanto remar, se marea, no está preparado: “Está bien plantearse el cuidado de lo que puede ocurrir cuando uno asciende de la manera que ascendió Ringo”.