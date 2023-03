Denuncian que a una nena se le cayó encima una valla en el estadio del Bosque: "Está desfigurada"

Yanina Maldonado es una hincha de Gimnasia que no pudo festejar el enorme triunfo que consiguió el equipo de Chirola Romero ante Estudiantes el pasado domingo porque vivió un drama. Según denunció, su hija de 2 años terminó "desfigurada" luego de que se le cayera una valla durante el entretiempo del clásico dentro del estadio del Bosque.

Según su relato, cuando terminó el primer tiempo la mujer y la menor bajaron hasta la zona de puestos gastronómicos del Juan Carmelo Zerillo, más precisamente los que se encuentran en el sector de la avenida 60, y mientras hacía la fila para comprar, una estructura de hierro se les cayó encima. La peor parte de la llevó la pequeña, que de inmediato fue trasladada al Hospital de Niños por las graves heridas sufridas.

Siempre en base a su testimonio, "todos empezaron a gritar desesperados porque le cayó en la cabeza. Vino una ambulancia y la llevaron al hospital. Sufrió cortes y traumatismo de cráneo nos dijeron los médicos". Aseguró que estuvo internada desde la tarde del domingo hasta ayer a la tarde, cuando le dieron el alta.

"Le duele todo. No se puede ni mover y llora todo el tiempo", contó Maldonado en diálogo con EL DIA. También dijo que ayer fue a buscar explicaciones a la sede albiazul de calle 4 "pero no me atendieron los dirigentes". Desde el Club reconocieron que la mujer se hizo presente pero que como el presidente Mariano Cowen no se encontraba se retiraron. Además aseguraron que a la nena le dieron el alta el mismo domingo.

"Quiero que me digan por qué había una valla en un lugar donde no tenía que estar. Mi hija terminó muy lastimada", dijo la madre, que envió fotos para dar cuenta de cómo quedó la niña tras el accidente, "que se pudo haber evitado", agregó.

Lo cierto es que se vivieron momentos de mucha tensión durante ese episodio, porque la chica "sangraba y no paraba de llorar", indicó Maldonado.