Desesperación y angustia en Italia por una mujer de La Plata desaparecida hace una semana

La comunidad argentina en Italia está desesperada por la desaparición de una joven de La Plata. Según supo este diario, se trata de Melisa Dinardo, quien el pasado 21 de marzo salió de Civitanova rumbo a Roma a hacer unos trámites y creen que nunca llegó.

Es que desde ese momento su teléfono celular se encuentra apagado, por lo que su familia y amigos viven momentos de angustia e incertidumbre. En ese marco pidieron a los vecinos, mediante una campaña de difusión que se viraliza, que si alguien la vio debe llamar a la Policía.

Dinardo, de 29 años, se encontraba viviendo en Italia hace un tiempo. Es por eso que sus más cercanos, al advertir que no hay rastros de la mujer, radicaron la denuncia para que la busquen las autoridades.

En un grupo de Facebook denominado "Argentinos en Roma" una usuaria escribió: "Hola gente estoy buscando a MELISA DINARDO viajo el martes 21 de marzo y desde entonces no sabemos nada de ella! Sería de gran ayuda si tienen alguna información de ella o si pueden compartir para saber dónde está! Ya hicimos la denuncia a la policía". Junto al posteo, publicaron fotos de la platense.

En la misma red social otra mujer publicó: "Todavía no se en qué viajó pero no llegó al hospedaje ni se encontró con quien se tenía que encontrar. Piensan que por ahí llegó porque se registra un pago con su tarjeta en Roma". Luego agregó que "su mamá está viajando para allá. Ella no planeaba desconectarse ni tenía viajes o algo programado".

"Yo soy una vieja amiga que intenta pensar lo mejor y hacer algo a miles de kilómetros porque no puedo salir a buscarla", aseguró una mujer en redes sociales, que tiene como objetivo que "su cara esté hasta en la sopa".