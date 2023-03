VIDEO. Abrazo simbólico a una escuela de La Plata: edificio en ruinas y clases salteadas

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria 22 del barrio platense de La Granja se movilizó hoy en reclamo de obras para que los estudiantes puedan tener clases en las condiciones mínimas de estudio.

El establecimiento se encuentra en 520 entre 138 y 139, y el año pasado sufrió un incendio que produjo un saldo material devastador. El edificio quedó inutilizable y por ese motivo para el presente ciclo lectivo las clases debieron trasladarse a un edificio lindero, en donde funciona otro colegio. En ese sentido, los manifestantes sostuvieron que para evitar el hacinamiento las autoridades no tuvieron más alternativa que tengan clases salteadas.

Esta mañana, durante la protesta, que consistió en un abrazo simbólico a la institución, docentes expresaron que "estamos continuando un reclamo que viene desde fines de noviembre del año pasado, después de que el edificio que está sobre la avenida 520 se incendiara y quedara inhabilitado para su uso".

"Docentes y alumnos marchamos a Infraestructura Escolar, en La Plata, donde nos prometieron que para el 1 de marzo, para cuando comenzaran las clases, las obras estarían finalizadas", recordaron. Sin embargo, ese compromiso todavía no fue concretado.

"Entonces lo que ocurre ahora es que contamos con un edificio de dos para una matrícula enorme de chicos. La única forma de dar clases es de manera salteada, se turnan", afirmaron los educadores.

“No hay obras a la vista, no hay licitación. La obra en sí es grande pero no es tan compleja, ya que se puede reaprovechar una buena parte del edificio. Pero así está inutilizable. No se puede ingresar, básicamente", advirtieron.

"Ahora tenemos un edificio cuyo espacio no alcanza. Los chicos tienen que ir a la biblioteca, al laboratorio. Se instalaron tres aulas paneles y los chicos están apretados", apuntaron.

"Tenemos una matrícula de alrededor de 2 mil chicos. Es un colegio que arrastra problemas de infraestructura desde hace tiempo. El año pasado, por ejemplo, no había calefacción. Durante la ola de calor muy pocas aulas tenían ventiladores", relataron.

Por último, manifestaron que "hay una gestión que habla de más horas de clases, pero no están dadas las condiciones. Necesitamos que Infraestructura Escolar haga la obra que prometió. Necesitamos que se cumpla con la promesa".