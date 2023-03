B. Barros Schelotto: “Gimnasia representa mucho en mi vida, me formó como persona”

Su inclusión fue la gran sorpresa de Sebastián Romero en la previa del cotejo frente a Colón. Sin embargo, la modificación táctica de jugar con Guillermo Enrique más adelante le abrió la puerta a la titularidad a Bautista Barros Schelotto de jugar su primer partido como titular con la camiseta de su vida, con esa franja azul cubriendo el pecho que viste desde los 4 años, cuando pisó por primera vez El Bosquecito.

A los 23 años, el nieto de Hugo (expresidente), el sobrino de los mellizos, el hijo de Pablo que cambió los guantes de arquero por los de cirugía en un quirófano, cumplió un sueño, el de jugar en el Bosque delante de toda la familia. Y va por el de ganarse un lugar en el fútbol.

-¿Cómo viviste la titularidad? ¿Te sorprendió?

-Bien, tranquilo. Tenía muchas ganas de cumplir ese sueño, de que toda mi familia vaya al Bosque a verme y por suerte se me dio. Falto ganar, pero me fui muy contento. Me sorprendió ser titular por ser mi primera vez, pero me sentía capacitado para hacerlo como el resto de mis compañeros.

-Te cambió el panorama la llegada de Chirola, ¿no?

-Sí, totalmente. Quien hubiera sabido si no asumía dónde estaría jugando ahora.

-¿Cuando fuiste a Fénix pensaste que las chances en Gimnasia se habían terminado?

-No, lo tomé como una oportunidad de pelear y madurar.

-Te quería Martini para Villa San Carlos y Chirola pidió por vos. ¿Esa decisión te hizo ver que ibas a tener chances?

-Sabía que el club no tenía la posibilidad de incorporar jugadores, que iba a haber un técnico que me conocía y teníamos tres competencias durante el año. Todo eso me hizo inclinarme por el Lobo.

-¿Qué te pidió Chirola contra Colón?

-Que sea simple y esté seguro de mí. Con el correr de los minutos me iba a ir soltando y así lo sentí en la cancha.

Bautista está en el club desde los 4 años. Debutó en primera contra Dock Sud el 23 de marzo de 2021

-Igual te gusta pasar al ataque, sos más un lateral ofensivo que de marca.

-Sí… puede ser. Me gusta pasar al ataque, ser una posibilidad más para mis compañeros a la hora de atacar pero siempre teniendo en cuenta que mi función principal es defender.

-¿Cómo vivió la familia este debut desde el inicio? Algo seguramente distinto a aquel primer partido de Copa Argentina.

-Estaban muy contentos. Pudieron ir todos: papá, mamá, hermanos, tíos, tías y abuela. Faltaron los famosos nada más, jajaja.

-¿Y los famosos te llamaron y que te dijeron?

-Hablé antes y después del partido. Me felicitaron y estaban muy contentos por haber cumplido el sueño de jugar en el bosque. Que no me conforme, que siga metiéndole para adelante y esperando oportunidades.

-¿Quién es más exigente, Guillermo o Gustavo?

-Los dos me dan muchísimos consejos. No se si es ser exigente, sino darme más herramientas para decidir adentro de la cancha.

-Algo se vio de los genes, porque estuviste concentrado ante la amarilla de VAR para que Falcón Pérez permitiera el reingreso de Morales (solo si hay tarjeta, se autoriza el reingreso de la víctima de la infracción antes de la reanudación del partido).

-Sí, me dí cuenta justo. Siempre hay que estar concentrado.

-Estás en el club desde muy chico. ¿Se puede decir que sos un producto de El Bosquecito?

Estoy desde los 4 años en el Lobo…Ayuda mucho jugar con chicos con los que compartimos muchas cosas desde juveniles. Del equipo titular ante Colón, con Enrique jugué todas las divisiones inferiores, con Durso, Miramon, Felipe, Benja compartí mucho en reserva, en algunas ocasiones hasta con Mellu.

-¿Charlan entre ustedes de que la coyuntura económica del club les dio una oportunidad inmejorable de crecer?

-Sí, somos conscientes de la situación en la que se encuentra el club y ojalá que pueda mejorar lo más rápido posible.

-Abuelo presidente, tíos que dejaron una huella imborrable, familia tripera 100%, ¿que es Gimnasia para vos?

-Representa mucho en mi vida… Conocí a mis amigos, mis recuerdos de la infancia, me formé como jugador pero como persona también. No quiero caer en la frase armada, pero es como mi segunda casa.