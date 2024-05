Como viene relatando EL DIA, aún continúa el conflicto entre vecinos sobre un edificio de las "Torres de Villa Elisa", el cual llegó a la Justicia por la cantidad de animales (un total de 9 perros) que tiene una familia y además, por otras tantas cuestiones que no formarían parte de una buena convivencia.

En primer lugar, hay algunos vecinos que afirman que, desde la administración, "insisten en deshacerse" de los animales, algo que negaron rotundamente tras esta acusación.

Eugenia Gómez, administradora del consorcio, habló con este medio y dejó clara la postura sobre el tema: "Me tomó por sorpresa cuando me mandaron esa nota. Nada condice con la realidad. Las cosas deben analizarse en el contexto adecuado, aquí, en un pequeño departamento vive una familia con tres niños y dos adultos más nueve (9) perros, como mínimo. Mi intención no es que mate los perros o que los tire a la calle como dice el vecino, sino armonizar alguna solución que, si bien contemple su interés por los animales, respete los derechos del resto de la comunidad consorcial.

Debe destacarse que, el consorcio inició un proceso de mediación en el sentido indicado (asistido por el estudio especialista en propiedad horizontal Chiesa & Asoc.), pero nadie siquiera se presentó por el lado de los dueños de los animales.

A su vez, el vecino Roberto Anselmino, había argumentado que "el impacto transformador que los perros han tenido en la vida de Enzo, quien a sus 8 años sufre de autismo, Milagros, de 11 años y afectada por microcefalia, y Bárbara, quien enfrenta un trastorno de ansiedad debido a la agresividad provocada por algunos vecinos".

Ante esto, Gómez aseguró: "Los propietarios se quejan de la convivencia en sí. Vos imagínate, un departamento de 60 metros, con 9 animales, que no los sacan a pasear, que no limpian, que tiran todos los desechos de los animales en cualquier lado, dejan la basura en la puerta del departamento. Esas cosas no están bien, no es solamente los 9 animales acá".

"Hay mucha gente en la torre que tiene animales, pero no 9 perros. No en las condiciones de higiene, que no son las correctas. Acá no es que estamos en contra de los animales, pero muchos creen que vivir en un edificio es igual a vivir en una casa, y ello no es así, implica seguir ciertas reglas de conducta, es cultural, uno no puede hacer cualquier cosa sin limitación, porque la cercanía entre unidades, obliga a ser en extremo respetuoso del resto de los vecinos del inmueble. En nuestro caso, intentamos acuerdos verbales, posteriormente enviamos carta documento para concluir en instancia de mediación. La respuesta del vecino: el silencio primero y la falta de presentación, sin más. Lo hace parecer simple, cuando en realidad el comportamiento del dueño de los perros, denota un verdadero desprecio por las normas convivenciales.

En esta misma línea, hizo otra referencia a los propietarios de los animales: "Ellos tienen juicio ejecutivo de expensas en contra, ya que no cumplen con sus obligaciones periódicas de pago. La intención del consorcio no es ni expulsar a nadie, ni ponerle la soga al cuello a nadie, solamente que los consorcistas comprendan, que deben cumplirse este tipo de reglas para una convivencia pacífica entre todos".

"Yo firmé un convenio extrajudicial donde él puede pagar su deuda en cuotas, porque entiendo también la realidad económica de ellos y a nivel general. Desde la administración no estamos en contra de ellos, para nada es así", culminó el descargo la administradora Gómez.