Kicillof no desdobla y las elecciones Primarias se harán el 13 de agosto

Axel Kicillof mantendrá, en parte, el suspenso. Dictará un decreto para que las elecciones Primarias en la Provincia se realicen el 13 de agosto en simultáneo con los nacionales, pero dejará la incógnita en torno de cuándo tendrán lugar los comicios generales para gobernador e intendentes.

Si bien quedará la puerta abierta a un posible desdoblamiento, todo indica que en la Provincia finalmente se terminará eligiendo cargos bonaerenses el mismo día que presidente, es decir el 22 de octubre.

En la Gobernación dicen que siguen analizando el tema y que lo único confirmado por ahora es que las Primarias se harán el 13 de agosto. Kicillof, como ya informara este diario, tiene tiempo hasta el sábado para dictar el decreto.

La posibilidad de desdoblar las Paso ya quedó descartada. Existe un limitante a nivel legislativo: la vigente ley que regula la convocatoria a esos comicios. El artículo 2 de la ley 14086 establece que el llamado debe hacerse en un plazo no menor de 120 días ni mayor de 150 días anteriores a la fecha de realización de las mismas. La fecha clave, entonces, es el sábado próximo.

“Nosotros tenemos una ley, no tenemos mayoría. Es un resorte que maneja el Poder Legislativo, de momento no tengo ese resorte para decidir sobre las Paso”, dijo ayer Kicillof al blanquear que habrá simultaneidad. El dato adicional es que existe una cláusula que establece que cuando la Nación convoque a Primarias, en la Provincia deberán realizarse en la misma fecha.

La cuestión de las Paso, entonces, surgiría como asunto saldado.

Sin embargo, la fecha de las elecciones generales en la Provincia no sería resuelta el próximo sábado por el Gobernador, según distintos trascendidos. Y en esa indefinición pesan distintas cuestiones: la principal, la incertidumbre que existe respecto de las candidaturas presidenciales en el Frente de Todos.

Kicillof y algunos sectores del kirchnerismo siguen pensando en un eventual desdoblamiento ante la posibilidad de que el oficialismo asista a los comicios generales con un candidato presidencial poco taquillero. Así, el postulante a la Gobernación afrontaría un fuerte contrapeso que podría mellar sus chances. Esa es una de las razones por las que en la Gobernación y en el Instituto Patria no se da nada por cerrado y se mantiene la incógnita en torno de la simultaneidad con los comicios generales previstos para el 23 de octubre.

Ayer Kicillof tocó este tema, pero desde el punto de vista de la interna del Frente de Todos. “Nosotros necesitamos, a nivel nacional, una estrategia ganadora. No lo digo ganadora porque tenemos que ganar y la camiseta, digo porque lo que hay en riesgo es muy grande. Ya escuchamos a nuestra oposición, no se les cae una idea, lo único que se les es ajuste, ajuste, y sacar derechos. Cuando hablan, hablan de sacar derechos. Escuchaba a Bullrich, hablar del plan económico y decía “las provincias gastan, gastan, y no producen”, una serie de incongruencias. De economía nada, pero ajuste, ajuste, quita de derechos en general”.

“Nosotros tenemos que resolver una estrategia. Nadie se salva solo ni puede haber aventuras o derivas personales. Tenemos que hacer una estrategia que nos permita arreglar lo que falta arreglar, que no venga la derecha, dar esta discusión, la derecha o los derechos que es la discusión que vamos a dar este año, más allá de todos los ruidos que va a haber”, dijo al apuntar a la intención de reelección de Alberto Fernández.

Y luego, cuestionó la estrategia que impulsa el Presidente. “El fijó la estrategia de ir a las Paso en un acto en 2021. Nosotros no lo discutimos”, señaló. También pidió una nueva reunión de la mesa política y pidió que sea Cristina Kirchner la que defina la estrategia del oficialismo. “Cuando ella definió, ganamos”, redondeó.

Sobre las especulaciones de una supuesta candidatura presidencial suya, Kicillof afirmó: “Yo estoy parado en la provincia de Buenos Aires”. Así, procuró salir al cruce de la intención de sectores del kirchnerismo de que sea él quien encabece la oferta presidencial.

FECHA EN DEBATE

Respecto de la fecha de elecciones generales, sí depende de la decisión del Gobernador, que las puede llamar por decreto. Pero la posibilidad del desdoblamiento pierde fuerza por cuestiones logísticas y de fechas. En primera instancia, la Junta Electoral provincial debería encargarse de la organización de los comicios que siempre están a cargo de la Justicia Federal a partir de la simultaneidad. El otro tema clave es que, por una cuestión de fechas, sólo podría adelantarse entre dos y tres semanas para permitir que concluya el escrutinio definitivo de las Primarias.

En la Gobernación mantienen la incógnita evaluando escenarios, aunque todos los caminos parecen conducir a que, finalmente, el 23 de octubre se terminará votando presidente, gobernador e intendentes.