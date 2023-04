Milei insiste con dolarizar la economía y elogió al campo

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo ayer que pretende “dolarizar” la economía local y crear una “banca offshore” en caso de llegar a la primera magistratura, y calificó al sector agropecuario como una “locomotora” de la economía que en su hipotético gobierno tendrá “enorme prosperidad”.

“Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular”, dijo Milei al participar de un encuentro en la Sociedad Rural de Palermo. El diputado aseguró que “si no puede avanzar” con ese plan en el que la economía local se maneje formalmente con la moneda estadounidense va a “pegarle un hachazo al gasto público”. “Miramos otras experiencias como Ecuador, Panamá o Honk Kong y no hay corridas”, ejemplificó con otras economías dolarizadas. El diputado dijo que “le importa un rábano lo que digan sobre la dolarización” y subrayó que es un “robo que el Estado imprima dinero para financiar el fisco”. El precandidato libertario reiteró que pretende “cerrar el Banco Central” porque constituye una “estafa” que beneficia solo a “los políticos”. Milei resaltó que el campo es clave en su proyecto.