VIDEO.- Registro de la Propiedad: trabajadores denuncian a los gremios por el acuerdo y sigue todo paralizado

En el conflicto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires se abrió hoy otro capítulo. Y está relacionado a que los trabajadores denuncian a los gremios porque, aseguran, llegaron a un acuerdo que no es el que se votó en la Asamblea.

Incluso, redoblaron la apuesta y realizaron un piquete en la avenida 44 entre 4 y 5, donde funciona esa dependencia bonaerense, a modo de protesta, al tiempo que realizan movidas de visibilización dentro del edificio, con carteles, bombos y cánticos, pero sin la presencia de los sindicatos, según contaron. "Estamos en asamblea permanente hace 4 semanas y el conflicto sigue", manifestaron los trabajadores.

Anoche, una fuente del ministerio de Economía de la Provincia indicaba que “se alcanzó un acuerdo, ya se están retomando las actividades en el Registro”, y agregaron que “va a estar en pleno funcionamiento en breve” (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-4-14-0-47-24-paralisis-en-inmuebles-conflicto-en-el-registro-de-la-propiedad-la-ciudad). Frente a esto, desde esta mañana los empleados se autoconvocaron y mantuvieron las protestas denunciando a los gremios.

"Ese acuerdo del que se habla desconoce la voluntad de los trabajadores del Registro. Son acuerdos que hicieron los gremios desconociendo esa voluntad. Tendrán que replantearlo porque representan a los trabajadores", indicaron esta mañana a EL DIA quienes protestaban dentro y fuera del edificio. "Nosotros votamos y de manera unánime que no estábamos de acuerdo. Se puso a consideración de la Asamblea pero no acataron esa voluntad y firmaron una acuerdo del que no estamos de acuerdo. No nos sentimos representados por ninguno de los tres gremios".

Además aseguraron que "sabemos que estamos en riesgo, pero seguimos en asamblea permanente y trabajando a reglamento, porque es lo que corresponde".

Tal como se viene publicando, el reclamo en si “no se trata de una suma fija, se otorgaron aumentos o adicionales a cuenta, que no son remunerativos y quedaron desactualizados”, precisaron.

Lo cierto es que se siguen atendiendo urgencias, por ejemplo por causas de género, penales -en la que está en juego la libertad del imputado-. Los certificados de dominio y de inhibición salían a termino en un plazo muy corto, se extiende el plazo de resolución, pero no salen vencidos del organismo, explicaron los trabajadores autoconvocados que participan del conflicto.

La parálisis

Cabe destacar que la parálisis del registro generó diversas consecuencias en distintos ámbitos profesionales. Tal como publicó este diario, se demoraron los trabajos de escribanos, agrimensores y abogados, entre otros, según plantearon distintas entidades y sectores afectados. Por ejemplo, el colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires planteó que hubo “inconvenientes con el ingreso y expedición de documentación” por la medida de fuerza que se desarrolla desde principios de marzo en el organismo bonaerense de 44 entre 4 y 5.

“Se recuerda a los colegas que continúan las demoras e inconvenientes en los servicios prestados por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, en virtud del conflicto que mantienen los empleados con el organismo. Desde el 14 de marzo, se ha suspendido el ingreso de documentación con tipo de trámite Urgente y “en el día”, tanto por ventanilla física como por ventanilla virtual”, detallaron en la entidad profesional.

Los escribanos remarcaron en un comunicado que “las demoras que se están produciendo en los trámites escriturarios no son atribuibles a los escribanos, sino consecuencia del conflicto que mantienen los empleados del RPI Provincia de Buenos Aires con el organismo, que altera gravemente el servicio registral”. Y remarcaron que la situación “es bastante delicada”.

Una profesional dijo que hay incertidumbre con respecto al despacho de certificados, no se puede dar fecha cierta para hacer la escritura y tiene impacto en distintos ámbitos porque muchos necesitan garantías para mudarse por un alquiler o emprender una actividad comercial”. “Hay escrituras firmadas, terminamos el trámite que tenemos que hacer nosotros pero estamos esperando la posibilidad de entregarle la escritura de propiedad (lote, casa o comercio) a los peticionantes. La incertidumbre no es una costumbre en esta actividad. Esperamos que se destrabe todo pronto”.

En tanto, distintos agrimensores han realizado consultas a las entidades que los agrupan (el colegio profesional del sector o el Consejo Provincial de Agrimensura) para saber si se destraba de un momento a otro el conflicto.

Para hacer una subdivisión de un lote se requiere un certificado de inscripción de dominio. Se certifica quien es el propietario. Y después de hacer toda la gestión, también tiene que tomar conocimiento el Registro sobre la aprobación del plano. Si bien está notificado Catastro de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el RPI también tiene que estar al tanto de lo actuado y emitir un certificad final. Por ejemplo, un cambio de medidas de un lote de 20 por 30 metros, que pasa a dos lotes de 10 metros por 30 metros, se apuntó.

“También afecta a la registración de planos de gasoductos y electroductos. Lo más relevante es la imposibilidad de conseguir certificado para gestionar planos, y el registro de certificado de plano certificado. Perjudica a los propietarios porque no se pueden hacer mensuras ni subdivisiones”, plantearon en otro estudio con trámites por resolver.

Otro agrimensor platense con cargo en una de las entidades que los agrupa en la región informó que “para realizar una mensura necesitamos la intervención del Registro de la Propiedad Inmueble y prácticamente no se están tramitando planos nuevos. Y aquellos que tenemos planos aprobados antes de la medida de fuerza no podemos inscribirlo en el registro de la propiedad”.

En este contexto, el colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires comunicó que “ante el paro del personal del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, sin desconocer el derecho sindical que ampara a los trabajadores a reclamar por lo que ellos creen que es justo, manifestamos que es deber de la Provincia mantener el servicio registral respecto a ordenes judiciales que deban cumplirse en el organismo”. Se añadió que “de lo contrario, se afecta de forma insalvable la seguridad jurídica, los derechos de los justiciables y también el derecho al trabajo de los abogados y abogadas de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, en el Colegio de Abogados de La Plata, su titular, Rosario Sánchez, sostuvo que “estamos bregando por la jerarquización de los abogados que trabajan en el Registro, como así también los abogados que trabajan de modo independiente y necesitan realizar gestiones. El colegio de Abogados de Mar del Plata planteó un pedido de pronta solución al conflicto en el Registro de la Propiedad Inmueble. Ante la paralización de la actividad, que ya lleva varios días, lo cual afecta en forma directa la labor de los profesionales del derecho y el avance los trámites judiciales”.