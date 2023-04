Indignación por una falsa entrevista a Schumacher

La “primera” entrevista al Michael Schumacher desde que en 2013 un accidente de ski lo dejara confinado a una cama de hospital generó tantas expectativas como reacciones de repudio e indignación.

Y es que la esperada entrevista, publicada por el semanario alemán Die Aktuelle, consistió en realidad en una charla simulada por medio de inteligencia artificial, dado que el ex campeón de Fórmula 1 nunca habría podido recuperarse de la lesión cerebral que sufrió.

El accidente, como muchos recordarán, tuvo lugar en diciembre de 2013 cuando el siete veces campeón mundial se golpeó la cabeza mientras esquiaba en la estación invernal de Méribel,

Desde entonces, poco se ha sabido del estado de salud del ex piloto debido a la voluntad expresa de su esposa, Corinna, de que se respetara su privacidad.

No obstante ello el semanario alemán anunció días atrás una entrevista, la primera desde el accidente, sin anticipar que se trataba de una simulación.

En el texto, a doble página, que no lleva la firma de ningún redactor, no se especifica en ningún momento que se trata de una recreación. Apenas se desliza la posibilidad de que realmente no sea una entrevista y se trate en su lugar de un diálogo recreado por una plataforma de Inteligencia Artificial cuando en la parte final del artículo dice: «¿Michael Schumacher realmente dijo todo esto? La entrevista fue online. En una página que tiene que ver con inteligencia artificial».

Como se supo más tarde, para crear la supuesta entrevista Die Aktuelle usó la aplicación «character.ai», que permite hablar de forma simulada con personajes famosos, respondiendo a las preguntas de la forma en la que esta Inteligencia Artificial considera que hablaría el personaje en base a declaraciones previas e información difundida por internet.

«¿Cómo ha estado desde el accidente que sufrió en 2013?», o «¿Cómo se encuentra hoy?», fueron algunas de las preguntas que plateó el semanario alemán al supuesto entrevistado, a quien consultó incluso acerca de si estaba siguiendo la carrera de su hijo Mick.

«Mi vida ha cambiado por completo», destaca el semanario como si la frase hubiese sido pronunciada por Schumacher, cuyos seguidores reaccionaron en las redes con manifestaciones de repudio e indignación.