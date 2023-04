VIDEO. Bandas Sonoras: las melodías que trascienden sus producciones

Hace tan solo unos días la ciudad tuvo la presencia de la interesante y enérgica banda, PowerUp Orchestra, un grupo de músicos que recrea las grandes melodías de los videojuegos y el anime de ayer y hoy. Con un público de grandes y chicos, se desplegó un show con la participación de todo el público entonando canciones clásicas de series de Anime de los 90 y comienzos del 2000, así como de algunas que están siendo tendencias actualmente. El show terminó con el público cantando grandes opening o aperturas, como las de Dragon Ball Z, Digimon y Pokemon.

Las composiciones musicales, el mensaje de las letras y las melodías memorables

Es notorio cuando una producción, sea película, serie o bien un videojuego dedica un buen esfuerzo a la composición musical. De esa forma, acompaña al espectador a sumergirse en la historia en la que se adentra. No por nada en las mejores producciones se convocan a grandes músicos de renombre, que terminan siendo nominados y, en varias oportunidades, recibiendo premios.

En estos casos, solo nos estaremos limitando a mencionar algunos compositores de videojuegos, como Hans Zimmer que trabajó en grandes películas, y se convirtió en ganador de los premios Oscar. Pero también compositores como Koki Kondo, intérprete de éxitos en la saga de "Legend Of Zelda" y Nobuo Uematzu, compositor de la saga "Final Fantasy" o Gareth Coker, quien creo la banda sonora de "Ori and the will of the wisps".

El tiempo dedicado a realizar una buena inmersión a la historia que comenzamos a transitar, sea una película, un videojuego , una serie es cada vez mayor. Por eso, estas melodías son, en algunos casos, más valoradas que la historia misma. Por eso no es extraño encontrarse hoy en día a bandas sonaras con millones de reproducciones o con recitales dedicados pura y exclusivamente a sus canciones. Quizás, estas melodías identifican y se convierten en la banda sonora de la vida de muchos fanáticos y fanáticas de los videojuegos.



Te recomendamos este listado para que escuches y nos compartas cual es para vos la mejor banda sonora.

ANIME:

Kamado Tanjiro no uta - Kimetsu no Yaiba

You Say Run - Boku no Hero Academia

The Batalle of Concepts - Haikyuu

Number One - Bleach

L' s Theme - Death Note

Last Stardust - Fate Stay Night Unlimited Blade Works

(Openings)

Kick Back - Chainsaw Man

Yofukashi no Uta - Yofukashi no Uta

Monochrome City - Koikimoi ( puede ser controversial el anime, ojo)

Climber's High - Fuuka

Kuchizuke Diamond - Yamada kun to nanamin no majo

(Endings)

Koshaberi Biyori - Komi-san wa, Comyushou desu

Color - Spy x Family

Lost in Paradise - Jujutsu Kaisen

Sugar Song to Bitter Step - Kekkai Sensen

Fukashigi no Carte - Bunny girl senpai



VIDEOJUEGOS



Yasunori Mitsuda - Chrono cross Xenogear y Xenoblade

Keiichi Okabe - Nier y Nier automata

Koji Kondo

Jesper Kyd - Assassins Creed(Ezio's family), Borderlands 3(main menu theme), Darksiders(the maker's theme/ Guardian Boss/ Plains of death)

Michael McCann - Deus ex human revolution y Deus Ex mankind devided (Icarus / TF29)



Compositores de juegos indies:

Lena Raine - chicory(probably ancient evil), celeste ( Resurrections)

Amos Roddy - Kingdom (meadow), Kingdom 2 crowns (mischevious alchemy), the wild at heart (undergrowth), citizen sleeper (Density)