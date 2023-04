Los videojuegos que más la rompen

Existen actualmente una infinidad de juegos tanto de lanzamiento como ya accesibles pero nos concentramos en estos últimos para tener una referencia fiel de la opinión de quienes disfrutan de un buen videojuego.

PC:

1- Monster Hunter Rise (Aventura- Acción)

2- Hi Fi Rush (Acción)

3- Dead Space Remake (Acción - Aventura)

4- Resident Evil 4 (Accion - Aventura)

5- Pizza Tower (Plataformas)



Xbox Series:

1- Monster Hunter Rise (Aventura- Acción)

2- Hogwarts Legacy (Acción - RPG)

3- Hi Fi Rush (Acción)

4- A Space for the Unbound (Aventura)

5- Atomic Heart (Acción - Aventura)



PlayStation 5

1- Monster Hunter Rise (Aventura- Acción)

2- Dead Space Remake (Acción - Aventura)

3- Theatrhythm: Final Bar Line (Acción)

4- Resident Evil 4 (Accion - Aventura)

5- Guilty Gear: Strive (Acción)



Nintendo Switch

1- Metroid Prime Remastered (Acción)

2- Monster Hunter Rise (Acción - Aventura)

3- Theatrhythm: Final Bar Line (Acción)

4- Monster Hunter Rise: Sunbreack (Acción - Aventura)

5- Ys IX: Mounstrum Nox (Acción - RPG)