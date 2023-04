“Después de muchas cosas que pasé, esto se disfruta el doble”

Franco Torres nació hace 23 años en San Luis del Palmar, Corrientes, y se crió en una familia compuesta por su papá, su mamá y otros tres hermanos. Llegó al Lobo proveniente de Banfield en el 2019 y de la mano de Martini/Messera hizo su debut en el primer equipo frente a Platense dos años después, en julio del 2021.

Sin embargo, antes de eso ya había pisado Estancia Chica en 2013, momento en que llegó a Abasto para hacer una prueba en la institución Albiazul al mismo tiempo que probaba suerte en el Taladro. Finalmente, decidió quedarse en el Sur del Gran Buenos Aires, donde estuvo cinco años defendiendo la camiseta de bastones verdes y blancos, hasta que su camino se reencontró con el del Tripero.

A principios de 2021 firmó su primer contrato como profesional hasta diciembre de 2023 y en enero de 2022 lo extendió hasta 2024. Luego le tocó salir a préstamo a Guillermo Brown de Puerto Madryn, hasta que a principios de este año regresó a una institución que, de la mano de Sebastián Romero, se apoyó en muchos juveniles para salir de un presente complejo en materia económica.

Como muchos, debió luchar y trabajar para esperar su chance, la cual tuvo en un escenario histórico como el Diego Armando Maradona de La Paternal. Y allí, donde supo escribir gloriosas páginas el zurdo de Fiorito, el pibe de San Luis del Palmar escribió, hasta el momento, la más feliz de las suyas.

“El gol es algo increíble para mí. Después de muchas cosas que pasé, sinceramente se disfruta el doble”, reconoció el autor del último de un 4-2 ante Argentinos Juniors que todavía repasa en su cabeza. “Estábamos sufriendo un poco el partido, pero pudimos terminarlo ahí. Fue hermoso. La verdad que lo disfruté muchísimo”, completó.

Al momento de explicar la jugada que desembocó en su primer grito en la Primera División, el extremo dejó en claro que vio pasar a Alan Sosa por su derecha, pero que en ese segundo se decidió por él mismo.

“Lo veo a Sosa, que pasa, y es un segundo que me toca pensar. Dije: ´Me la juego, ya está´. Me la jugué y salió muy bien. Por suerte, sino me cagaba a pedos. Me mataba”, expresó entre risas.

Más allá de su primer grito dentro del profesionalismo, por el cual esperó y mucho, el ex Banfield destacó por sobre todo la victoria, algo que necesitaba todo el plantel Tripero.

“Lo más importante es la victoria. Primero eso. Veníamos con un par de partidos sin hacerlo y nos venía doliendo. Pudimos ganar y es un envión anímico para nosotros. Eso era lo que necesitábamos”, reconoció.

En tanto que en material personal, agregó: “Y en lo personal, la venía peleando. Pasé muchas cosas. Y me toca entrar y jugar de vuelta. Y convertir un gol es muy lindo. Es algo que lo esperaba mucho”, sostuvo Torres.

al pie del cañón

Algo muy positivo que ha mostrado Gimnasia hace algunos días en La Paternal, ante la ausencia de muchos nombres importantes, es que quienes han tenido que salir al verde césped demostraron estar a la altura.

Frente a esto, Torres reconoció que eso se charla puertas adentro, a la vez que destacó también la tarea de Agustín Ramírez, otro que volvió a sumar minutos importantes.

“Siempre se habla eso. Somos muchos y a veces no nos toca a todos. Pero desde afuera siempre estamos alentando. Siempre estamos preparados”, remarcó. “Me tocó a mí, le tocó al Pulga (Ramírez). Yo tuve la suerte de convertir, pero el Pulga hizo un partidazo. Entonces los chicos a los que no les está tocando también siempre están al cien. También están con ganas y ahí, al pie”, consideró.

Por último, definió al triunfo como una recompensa. “Más que un alivio es un recompensa por todo el trabajo que hacemos en la semana. Quizás no se nos estaba dando. El otro día lo pudimos ganar y obviamente fue muy lindo. Estaban todos contentos. Fue lo mejor”, concluyó.