Abrió su propia verdulería, la felicidad de Thiago de Gran Hermano: “Pude cumplir mi sueño”

Sin dudas, Thiago Medina fue uno de los grandes jugadores de Gran Hermano 2022 y según la vista del público uno de los que tenían más chances de alzarse con el premio final. “Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar”, había comentado el joven en el video de presentación.

Así, también reveló que trabajaba en el Mercado Central como repositor o lo que se necesitara. Ahora, y gracias al esfuerzo, lo logrado en el ciclo, además de lo ahorrado desde su salida en diferentes eventos en los que participó, llegó al sueño de poner su propia verdulería, un hecho que lo colmó de emoción y que captó la atención de los vecinos de Laferrere que se acercaron a saludarlo, pero además de quienes allí viven también se acercaron a saludarlo y felicitarlo dos de sus ex compañeros del reality, Romina Uhrig y Alexis Quiroga, el Conejo: “Me lo propuse y lo pude cumplir”, afirmó el exparticipante.

Por su parte, Romina afirmó: “Estoy muy feliz porque sé que lo quería mucho, lo deseaba mucho, además de la casa, y le deseo el mejor de los éxitos”. En tanto, Alexis expresó: “No tenía dudas de que lo iba a lograr, todo tiene su tiempo, y ahora a emprender en algo que es de él y de la familia”.

Asimismo, y sobre su salida del reality, había aclarado: “Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”. “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé. “Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”, sintetizó el oriundo de González Catán. Y finalmente destacó: “Gran Hermano me cambió la vida en muchas cosas. Ahora puedo ayudar a mis hermanos, me puedo comprar lo que quiera: si quiero unas zapatillas, tengo para comprármelas y no tengo que estar matándome laburando 12, 15 horas, que me paguen moneditas... También me abrió la cabeza. Antes me decían de irme de mi casa, alquilar algo, y yo respondía: ‘Ni loco’, por mis hermanos. Pero ahora sé que ellos pueden sobrevivir sin mí, y me decidí a irme, a vivir un tiempo solo, salir adelante”, aclaró.