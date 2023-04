"Otra vez...", la reacción de Nicki Nicole tras rumores de romance entre la China Suárez y Trueno

Tras la confirmación de la separación de La China Suárez con Rusherking comenzaron los rumores de un tercero en discordia. Si bien en principio todos los cañones apuntaron al rapero Wos, ahora el foco de atención se posó sobre Mateo Palacios, popularmente conocido como Trueno.

El músico nacido en La Boca fue novio de la cantante Nicki Nicole, quien en medio de los rumores de romance entre su ex y la actriz, compartió un críptico mensaje en sus historias de Instagram. La joven aprovechó las especulaciones para promocionar “No voy a llorar”, uno de sus últimos singles.

En las stories, la artista que cosecha más de 14 millones de seguidores en Instagram subió la portada de Spotify de su tema con una contundente frase: “Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”.

La letra de la canción de la autora de “Colocao” habla de lo que duele tener el corazón roto por un desamor. “Y te pido que me sueltes. Que no llames, que no invente. Mientras yo intento callar To’ lo que mi corazón siente. Otra vez hiriéndome. Otra vez perdiéndome”, reza.