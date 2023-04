“Que los policías tengan más cuidado”: habló el triatlonista detenido por andar en ruta 11

Diego Sánchez Cabezudo es un triatlonista marplatense que este fin de semana protagonizó momentos de tensión a la vera de la ruta 11. Tras una denuncia de automovilistas, fue detenido por una infracción que, como argumentó en ese momento, no existía.

Cuatro efectivos policiales debieron intervenir en su detención. El hecho ocurrió este fin de semana y, previo a lo que quedó grabado por un testigo, el deportista intentó explicarle a los policías que no estaba infringiendo ninguna norma de tránsito.

El resultado de esta acalorada discusión le dejó una detención de cuatro horas, golpes por los forcejeos y una denuncia por resistencia a la autoridad.

“Desde los 14 años corro triatlón, hace 40 años que pedaleo por esta ruta”, explicó el deportista marplatense. “Vivo a 15 cuadras del lugar donde nos detuvieron, estaba llegando a mi casa”, agregó. Diego Sánchez se encontraba recorrieron el tramo que hace 5 veces por semana junto a un amigo, como parte de la preparación para las competencias de exigencia que realiza.

Todo comenzó cuando regresaban del camino y se cruzaron con varios autos de alta gama que viajaban a alta velocidad. Pocos metros después, se los vuelven a cruzar y pensaron que los habían detenido por estas razones.

Sin embargo, después se dieron cuenta que estos automovilistas en realidad frenaron para denunciarlos a ellos por circular en una zona prohibida. Al ser interceptados por la fuerza de seguridad y ante los argumentos relatados, el triatlonista les aclaró: “Si hubiera venido por la mitad de la ruta, me matan hace 30 años”.

La situación subió de tono, él les enumeró la cantidad de leyes que lo habilitaba a estar allí. Sánchez estaba en lo correcto puesto que la Ley Nacional de Tránsito informa -y la Provincia adhiere a la reglamentación- así lo infiere.

En este punto es que la violencia medió y comenzaron los forcejeos: “Les dije lo que, se ve, que no tenía que decir: ‘¿qué vas a hacer, me vas a meter preso?’. Cuando le digo eso, ya les cambió la actitud. Se pusieron en otra situación, ya venían nerviosos y cuando les dije eso se me vinieron encima”.

Luego, llegó el momento del video donde se ve que le gritan “te vamos a llevar preso”. “Sentí que me habían llevado al lugar más oscuro de mi vida. Una lástima y por suerte mi nieto chico no me ve en esa situación”, declaró Sánchez.

“No me arrepiento ni un poco. Lo volvería a hacer pero también me siento muy triste de verme así, que me hayan llevado a esa situación”, afirmó. “Si de algo sirvió esto es para que los policías tengan más cuidado en algunas cosas con los ciclistas. Me parece que los ciclistas en Mar del Plata vamos a andar más tranquilos por la ruta 11”, cerró.

Lo sucedido llevó a que los deportistas amantes del ciclismo se convoquen en una concentración el domingo 16 de abril desde las 8 de la mañana para reclamar por su detención y los cargos impuestos por “resistencia a la autoridad”.