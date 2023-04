VIDEO. "¿Pensás que no tengo pelotas?" Dramática detención de un triatleta reconocido en Ruta 11

Un violento episodio se vivió en la tarde de ayer, cuando el triatleta Diego Sánchez Cabezudo fue detenido en un retén policial por circular en ruta a bordo de una bicicleta. Tras resistirse, protagonizó una acalorada discusión con los efectivos de seguridad y terminó aprehendido por "resistencia a la autoridad".

Sánchez Cabezudo, acompañado por sus compañeros, circulaba en su bicicleta por la Ruta 11 a la altura de Chapadmalal y fue interceptado por efectivos de la Policía bonaerense. El episodio fue registrado por el teléfono de uno de sus compañeros, donde se lo escucha decir: "En vez de defendernos, nos vienen a tocar a nosotros", mientras que uno de sus compañeros explica que circulaban por la vera de la ruta.

"Hace 50 años que pedaleo por esta ruta. Si me rompen la bici es tu culpa. ¡Sacame la mano de la bicicleta! Secuestrámela”, indicaba Cabezudo cuando intentaba seguir su camino. En uno de los intentos, los efectivos lo redujeron y, en medio del forcejeo, sufrió una herida en su rostro. “¿A qué tenés derecho? Dejá de joder a la gente que no jode. ¿Vos te pensás que no tengo pelotas para pelearme con vos?”

Finalmente, el triatleta fue trasladado hacia una dependencia policial y tras ser liberado, explicó: "Salimos a pedalear como todos los días, con un grupo de amigos. En el retén ubicado en el campo La Moriniga, por donde siempre pasamos, nos paran. Una vez que frenamos nos dicen que no podemos circular y que tenemos que dejar las bicicletas ahí, ya que era una contravención". Además, sentenció: "Era una charla común, pero se puso cada vez peor, se fueron enredando y no les gustó que les marcáramos la cancha".

Cabe destacar que hay una normativa vigente en el país que el artículo 46 inciso b de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 fija que esta prohibida la circulación de: "peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial” en autopistas y vías multicarril. En ese marco, el triatleta y sus compañeros se encontraban en infracción, pero la realidad muestra que gran cantidad de ciclistas suelen realizar esta práctica a pesar de la legislación vigente y el peligro que significa para los deportistas.