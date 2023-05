¡Atentos! En La Plata se hacen pasar por operarios de Camuzzi y roban cobre de los medidores

Dos masculinos que se hacían pasar por falsos operarios de Camuzzi, recorrieron un barrio de La Plata de la zona de 61 y 20 y según pudo constatar este medio con la palabra de los vecinos, tenían intención de robar cables de los medidores de gas.

Los mismos se manejaban con una camioneta Kangoo de color amarilla, que no tenía identificación alguna. Estaban vestidos con chalecos y con "un casco de obra", como así lo definió uno de ellos.

"Yo salí de mi casa a las 10 de la mañana para llevar a mi novia al laburo. Tenía que sacarle unas fotos a mi auto porque tengo un choquecito y era para el seguro. Y en un momento veo la camioneta amarilla, sin ploteo ni nada, ni haciendo referencia a ninguna empresa. Vi a los dos tipos vestidos y les iba a preguntar de donde eran. Miraban las casas como buscando algún tipo de referencia", relató quien vivió toda la situación en carne propia.

A su vez, aseguró que minutos mas tarde, luego de regresar a su vivienda, se encontró con que la camioneta seguía pegadita a su auto: "Le saqué una foto a mi auto porque lo necesitaba para la patente, para el seguro. Entonces se la saco y ellos vieron que estaba sacando una foto y se fueron. Pero no se la estaba sacando a ellos. Se persiguieron y se fueron".

En un momento, ya en el interior de la casa, intenta prender la hornalla de su cocina y se dio cuenta de que no tenía gas: "Me fijo en el Camuzzi virtual y estaba todo pago. Salgo y me habían robado el flexible. Me dejaron sin gas por 20 centímetros de cobre. Un garrón", relató indignado.