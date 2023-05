La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado tendrá la continuidad de la 17ma fecha de la Liga Profesional de Futbol, con San Lorenzo recibiendo a Instituto y con Lanús haciendo lo propio ante Newell's, con la idea de ganar para no perderle pisada a River, que está en lo más alto. Además será el comienzo del Mundial-Sub20 donde la Argentina hará su debut ante Uzbekistan. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 San Lorenzo vs Instituto ESPN Premium

21:30 Lanús vs Newell's ESPN Premium/STAR +

21:30 Tigre vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

MUNDIAL SUB 20

15:00 Guatemala vs. Nueva Zelanda DIRECTV/TYC SPORTS

15:00 Estados Unidos vs. Ecuador DIRECTV/TYC PLAY

18:00 Argentina vs. Uzbekistan DIRECTV/TV PÚBLICA/TYC SPORTS

18:00 Fiji vs. Eslovaquia DIRECTV/TYC SPORTS PLAY

PREMIER LEAGUE

08:30 Tottenham Hotspur vs Brentford STAR +/ESPN

11:00 Bournemouth vs Manchester United STAR +

11:00 Fulham vs Crystal Palace STAR +

11:00 Liverpool vs Aston Villa STAR +

11:00 Wolverhampton vs Everton STAR + / ESPN

13:30 Nottingham Forest vs Arsenal STAR + / ESPN

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Girona vs Villarreal DIRECTV

11:15 Athletic Club vs Celta de Vigo DIRECTV SPORTS

13:30 Almería vs Mallorca

13:30 Getafe vs Elche DIRECTV

16:00 Barcelona vs Real Sociedad STAR +/ESPN

SERIE A

10:00 Cremonese vs Bologna ESPN Extra/ STAR +

13:00 Atalanta vs Hellas Verona STAR +

15:45 Milan vs Sampdoria STAR +/ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Hoffenheim vs Union Berlin STAR +

10:30 Hertha Berlin vs Bochum STAR +

10:30 Schalke 04 vs Eintracht Frankfurt ESPN 3/STAR +

10:30 Werder Bremen vs Colonia STAR +

13:30 Bayern Munich vs RB Leipzig ESPN 3/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Nantes vs Montpellier STAR +

16:00 Lille vs Olympique Marseille ESPN Extra/STAR +

NBA - PLAYOFFS

21:30 LA Lakers vs. Denver Nuggets ESPN 2/STAR +

PRIMERA NACIONAL

11:00 Nueva Chicago vs Alte Brown TYC SPORTS PLAY

14:00 Def. Unidos vs San Martin (SJ) TYC SPORTS PLAY

14:00 Agropecuario vs Alvarado TYC SPORTS PLAY

14:00 Almagro vs Gimnasia (M) TYC SPORTS PLAY

14:00 San Telmo vs Patronato TYC SPORTS PLAY

14:00 Temperley vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

14:00 Aldosivi vs Riestra TYC SPORTS PLAY

21:30 Tristan Suarez vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

21:30 Chaco For Ever vs Atl Rafaela TYC SPORTS PLAY

21:30 Ind Rivadavia vs Dep. Madryn TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

13:35 Comunicaciones vs Dock Sud

14:00 Argentino (Q) vs Sacachispas

14:00 Dep. Armenio vs Argentino (M)

14:00 Merlo vs Acassuso TYC SPORTS PLAY

TOP 12 DE LA URBA

15:10 CUBA vs. San Luis STAR +

15:10 Pucará vs. Alumni STAR +

15:10 CASI vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Atlético Rosario vs. SIC STAR +

15:10 La Plata vs. Hindú STAR +

15:30 Newman vs. Belgrano ESPN 3/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Bahia vs Goiás STAR +

18:30 Botafogo vs Fluminense/STAR +

18:30 São Paulo vs Vasco da Gama STAR +

18:30 RB Bragantino vs Athletico Paranaense STAR +

18:30 Coritiba vs Atlético Mineiro STAR +

18:30 América Mineiro vs Fortaleza STAR +

21:00 Santos vs Palmeiras STAR +

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

11:00 Ferro vs UAI Urquiza

13:00 Lanús vs San Lorenzo

13:00 Rosario Central vs Boca Juniors

15:00 Huracán vs Belgrano

PRIMERA C

14:00 Central Cba (R) vs Laferrere

ATP/WTA MASTERS 1000 - ROMA

08:00 Semifinales masculinas ESPN 2/STAR +

14:00 Final femenina STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

19:00 Selknam vs. Yacaré XV ESPN Extra/STAR +