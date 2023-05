Salman Rushdie reapareció y dijo que volvió a escribir

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie fue condecorado ayer en Reino Unido y anunció que volvió a escribir, nueve meses después de haber sufrido un ataque que casi le cuesta la vida en Estados Unidos, donde reapareció por primera vez la semana pasada en una ceremonia.

El célebre novelista de 75 años posó ante los fotógrafos, luego de recibir una medalla en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, por parte de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III. El intelectual, que vive en Nueva York, dijo que ha podido retomar la escritura, aunque esto le ha llevado tiempo.

“Me he recuperado bastante bien, y por eso he podido venir. He tenido que esperar un tiempo”, indicó el autor de “Los versos satánicos”, menos de una semana después de su primera aparición pública desde la agresión que sufrió.

La semana pasada, el escritor recibió un premio honorífico de la organización pro libertad de expresión y de PEN América, de la que fue presidente. Durante la ceremonia, Rushdie se dirigió emocionado a los 700 invitados a la gala, en donde afirmó que PEN América, la organización que trabaja por la libertad de expresión, nunca ha sido tan “importante”: “El terrorismo no debe aterrorizarnos. La violencia no debe disuadirnos. La lucha continúa”, proclamó el autor en francés, español e inglés. Este mes, Rushdie también recibió el premio “Libertad para Publicar” en la ceremonia de los British Book Awards, en la que apareció mediante un video de cuatro minutos y anteriormente, desde el atentado, había compartido en su cuenta de Twitter una entrevista que le realizó el semanario The New Yorker.

Admirado por las élites occidentales y odiado por los extremistas musulmanes, Rushdie se convirtió en un ícono de la libertad de expresión. Desde el año 1989 vive bajo la amenaza de una fetua emitida por el entonces guía supremo de Irán, el ayatollah Ruhollah Jomeini, quien ordenó asesinarlo por considerar blasfema su interpretación del Islam y el profeta Mahoma en el libro “Los versos satánicos”, publicado el año previo.

El 12 de agosto de 2022 el escritor fue invitado a una conferencia literaria en Chautauqua, una pequeña ciudad del norte del estado de Nueva York pero cuando se disponía a hablar, un joven estadounidense de origen libanés sospechoso de simpatizar con los chiitas iraníes, identificado como Hadi Matar, lo atacó, armado con un cuchillo, y lo apuñaló unas diez veces.

Rushdie quedó ciego del ojo derecho y sufrió lesiones nerviosas en la mano, por lo que perdió la movilidad de una de sus extremidades. En febrero, con motivo del lanzamiento de su última novela, “Ciudad victoria”, el escritor declaró al semanario The New Yorker, que tenía muchos problemas y sufría estrés postraumático.