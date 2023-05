Bullrich y De Pedro se cruzan por el policía que mató a un ladrón

En plena campaña, Patricia Bullrich y Eduardo “Wado” De Pedro se cruzaron por la inseguridad. El caso del policía que mató a un ladrón en Moreno, fue el motivo del nuevo debate abierto entre oficialismo y oposición por el delito en la Provincia.

”El policía actuó infraganti delito. Sin embargo, hoy está detenido. Si hubiera sido al revés, el motochorro estaría libre , La policía debe tener el respaldo necesario para poder cumplir su rol: cuidar a la ciudadanía”, arrancó Bullrich.

Eduardo “Wado” De Pedro

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio escribió en sus redes sociales cuando el agente policial estaba aún detenido por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Horas después, Bullrich celebró la liberación del policía. “Liberaron al policía que mató al delincuente que le robó la moto tras atacarlo a él y a su novia, en Moreno. Desde el primer momento estuvimos a su lado, apoyando a quienes nos defienden”, señaló.

“Es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace nada”, cruzó De Pedro a la dirigente del PRO.

“Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento. Charlaba con alguien en el exterior y me decía: ‘Wado, los partidos de derecha o extrema derecha en Italia y España no tienen un discurso de eliminar al partido opositor, a nosotros no nos pasó que quieran asesinar a uno de los dirigentes’. Esto merece el repudio y Patricia Bullrich no repudió el intento de asesinato contra la vicepresidenta. Y después nos dimos cuenta de que su exjefe de campaña tenía conocimiento de que la iban a asesinar. No me gusta esta sociedad. Milité muchos años para tener la libertad de decir lo que pienso y no sentir miedo de que me puedan hacer algo. Yo discuto ideas, no personas”, aseveró el funcionario.

El policía bonaerense que mató a balazos a un hombre que intentó robarle la moto en la que se desplazaba junto a su novia por el partido de Moreno reconoció ayer ante el fiscal de la causa haber disparado en defensa propia y recuperó la libertad, aunque seguirá siendo investigado por “homicidio agravado”

Se trata de un sargento de 31 años quien fue indagado por el fiscal Gabriel López, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno-General Rodríguez, que lo acusó de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad”.

Patricia Bullrich

Según las fuentes judiciales, en su descargo, el policía reconoció haber disparado al defenderse de un intento de robo y que temió por su vida y la de su novia ya que el fallecido le había apuntado con un arma y amenazado de muerte.

En tanto, un joven de 18 años señaló al muerto y a un cómplice como los delincuentes que poco antes del asalto al policía lo habían abordado en la calle y robado sus pertenencias, entre ellas, un DNI que apareció en poder de Andrés Carbonel, el joven de 28 años que terminó perdiendo la vida. “Lo identificó por la ropa”, detalló uno de los investigadores que interviene en la causa.