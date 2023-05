Jey Mammon va a la Justicia contra periodistas y Lucas Benvento no se quedó atrás: “Falta de respeto”

Sabido es que, en los últimos días, Jey Mammon volvió a estar en los medios. Desde allí, aseguró que iba a denunciar a algunos periodistas. Y ahora, en ese contexto, Lucas Benvenuto expresó su opinión sobre el caso: “Creo que esa es la falta de respeto que yo siento, poner en el pilar a una persona por ser conocida y no al resto, ahora no quiero dar muchos detalles, pero fueron muchas personas y que hoy en día se nombre a una sola me causa mucho dolor”, señaló. Y agregó: "Creo que para las personas que pasaron por esto y escuchan mi historia también lo es”.

Asimismo, el joven comentó sobre los progresos que vio tras su denuncia: “Es increíble que se esté logrando un poquito de justicia porque una de esas personas es mediática. No hay que olvidarse, no existe el olvido”. Finalmente, Lucas remarcó que no volverá a hablar acerca de este tema: “Mientras se siga destacando a una sola persona, yo no voy a hablar. Ya dije lo que tenía que decir y pase lo que pase, yo sigo firme con mi decisión de no hablar más de ese tema hasta que sea resuelto como tiene que ser”.

Por su parte, Jey, en la entrevista que le dio a Natalia Volosin, Mammón recordó la cobertura mediática tras la denuncia. “En los programas analizaban mis gestos, como van a hacer ahora en esta entrevista. ¿Se puede analizar a una persona?”, disparó. Así, el conductor recordó cuando señalaron que no lloraba al hablar del tema: “Tomaba clonazepam, amigo. Por eso no lloro. Hay programas de televisión que expusieron la denuncia falsa que me hicieron. Y eso no se hace. Con detalles escabrosos, tremendos, horribles”, señaló indignado.